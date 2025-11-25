Miri Pérez-Cabrero confiesa por qué no saludó a Marieta en la fiesta de 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 18:40h.

Miri Pérez-Cabrero está de vuelta en el piso abuhardillado que alquila en el centro de Madrid y que llama cariñosamente "el palomar". Desde el baño de su peculiar apartamento, la tercera finalista de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha comentado con sus seguidores de Instagram lo bien que se lo ha pasado en la fiesta de Navidad organizada por la productora del programa, en la que coincidió también con algunos compañeros de 'Supervivientes 2024' como Marieta, a la que no saludó.

La amiga de Froilán se reencontró en la fiesta con muchos de sus excompañeros, a excepción de Jessica Bueno que no viajó desde Sevilla a Madrid para acudir al evento, y se tomó fotos con casi todos, como es el caso de Rubén Torres, que compartió una foto en la que posan juntos acompañados por su novia, Laura Cantizano, para revelar que siente una gran admiración por su compañera de aventura, con la que compitió en muchas pruebas de líder y que con la superó el récord de forma conjunta en la Noria Infernal.

En la fiesta también estuvo invitado Alejandro Albalá, con el que Miri no ha subido ninguna foto ni ha aclarado si en ese reencuentro han concertado la cita romántica que tienen pendiente; aunque no es de extrañar que no haya sacado a colación en sus stories el nombre del ex de Isa Pantoja porque en sus últimas declaraciones en un evento la chef aseguró que prefería mantener su vida sentimental al margen y no exponerla públicamente.

En una de las fotos que ha compartido, la íntima de Anita Matamoros posa en el photocall junto a otros exconcursantes de 'Supervivientes' como Noel Bayarri, Iván González, Suso Álvarez y Marieta. "¿Puedo estar más empanada que me acabo de dar cuenta de que estaba Marieta porque estaba en la foto? ¡No la saludé!", ha comentado Miri junto a esa instantánea, para revelar el motivo por el que no saludó a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', con la que coincidió el año pasado en 'Supervivientes 2024', siendo dos de las mujeres que llegaron más lejos en el concurso, que finalmente ganó Pedro García-Aguado.

A la ganadora de la tercera edición de 'GH DÚO' parece no haberle importado que su compañera no la saludase porque ha reposteado en sus stories de Instagram la foto que se hicieron junto a los otros exconcursantes en la fiesta de la productora del programa.