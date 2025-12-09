Lorena Romera 09 DIC 2025 - 09:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte un revelador mensaje tras el comunicado de su ex

Anita Williams emite un comunicado y manda un mensaje a Montoya: "Ahora mismo lo mejor es esto"

Montoya ha reaccionado al comunicado que emitía hace unos días Anita Williams, en el que le mandaba un mensaje y comunicaba su importante decisión. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha compartido una reveladora imagen a través de su perfil de Instagram. Una foto a la que ha acompañado una canción que esconde un gran significado en este preciso momento de su relación con la catalana.

Desde que pusieran fin a su historia de amor en 'La isla de las tentaciones' y volvieran a coincidir en 'Supervivientes', su relación ha sido una montaña rusa de emociones. Después de un tiempo en el que parecía que la pareja había decidido tomar caminos separados, salían nuevas informaciones que los volvían a convertir en la pareja sorpresa de la temporada.

Unos titulares que al final parecían confirmarse con la publicación de unas fotos en las que los veíamos besándose apasionadamente en la portada de una revista. Pero la de Barcelona, en el plató de Vamos a ver, donde colabora, se encargaba de desmentir que no se estaban dando una nueva oportunidad y que simplemente eran dos personas que se querían y se lo pasaban bien.

Pero hace unos días, la madre de Thiago, de cuatro años, emitía un comunicado a través de su perfil de Instagram en el que le mandaba un mensaje al de Utrera y comunicaba la decisión que había tomado. "A ti, que seguramente lo leerás, te quiero, y siempre voy a querer lo mejor para ti. Igual que sé que tú lo quieres para mí, y ahora mismo lo mejor es esto", escribía la influencer, que dejaba claro que le "desea lo mejor" y que la tendrá "siempre que lo necesite".

La respuesta de Montoya a las palabras de Anita

Ahora, a través de sus stories de Instagram, el creador de contenido ha compartido un selfie de lo más revelador. En blanco y negro, en un ascensor, con una media sonrisa, mostrando outfit... Pero lo que no ha pasado desapercibido ha sido la canción que ha escogido para poner banda sonora a esta imagen. Un tema que, en estos momentos, podría ser un mensaje velado.

Una reacción tras el comunicado de Anita Williams, sobre el que -hasta ahora- no había tenido ninguna reacción. "Aprendí que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempos donde se ríe, tiempos donde se llora... Ya no me preocupa el futuro. Si Dios está con él yo voy seguro. Sé que vale la pena", dice la canción que ha escogido Montoya en este storie con el que podría estar respondiendo a las palabras de su expareja, con la que participó en 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.