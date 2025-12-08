Mayeli Díaz se sincera con sus compañeros sobre la gran traición de Érika Portillo

Mayeli Díaz, la que ha sido una de las grandes protagonistas de la última semana en ‘La isla de las tentaciones 9’, se abría en canal con sus compañeras y los tentadores antes de poner rumbo a España tras su paso por el paraíso de Sandra Barneda.

Visiblemente afectada, no dudó en hablar sobre lo mucho que le molestaba la presencia de Érika Portillo en la villa de los chicos y contó con pelos y señales un episodio que no todo el mundo conocía: los detalles de la mayor traición que le hizo la que fue su amiga.

“Cuando salí de aquí, me hice muy amiga de ella y yo con Álvaro no tenía nada. Cuando él vino a Madrid, yo me enamoré de él y nos fuimos a vivir juntos. Él se fue a un bolo y yo me di cuenta de que Érika me había bloqueado en WhatsApp”, empezaba diciendo.

“Me enteré de que habían hecho un evento juntos y que se habían liado. Se había puesto hasta mis bragas… Había estado en mi casa y había comido de mi comida”, decía, visiblemente dolida y guardándole todavía rencor.

Una infidelidad que aún sigue doliéndole y que no ha conseguido borrar de su cabeza, tal y como hemos podido comprobar en ‘La isla de las tentaciones 9’, donde decidió marcharse sola por el acercamiento que su novio tuvo con la soltera.