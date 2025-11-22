La modelo filipina Gina Lima tenía lesiones externas no mortales en su cuerpo, líquido en los pulmones y congestión cardiaca

Las autoridades filipinas se encuentran investigando dos fallecimientos ocurridos con sólo tres días de diferencia debido a la relación previa entre las víctimas. Se trata de la influencer y actriz de cine para adultos Gina Lima, de 23 años, y su expareja, Iván Cezar Ronquillo, de 24 años, quien también creaba contenido en redes sociales.

Lima y Ronquillo vivían juntos en Quezon City, una localidad en el área metropolitana de Manila, la capital de Filipinas. En el caso de la modelo, existen versiones distintas: si bien algunos medios señalan que fue encontrada en una habitación de hotel, otros indican que fue en el domicilio.

Lo que sí confirmaron las autoridades del país asiáticos es que fue el novio quien la encontró el pasado domingo 16 de noviembre sin signos vitales, avisó a su padre y entre los dos la trasladaron al hospital, donde se certificó su deceso.

Posible suicidio de su pareja

Ronquillo apareció muerto, el 19 de noviembre, en las escaleras de su propia vivienda. Las primeras valoraciones policiales apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento. Un día antes, había publicado un video llorando junto al cadáver de su pareja.

Un informe médico confirmó que la joven tenía lesiones externas no mortales en su cuerpo, líquido en los pulmones y congestión cardiaca. Aún se desconoce la causa exacta de su muerte ya que se está a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas. Un estudio histopatológico consiste en el examen microscópico de un tejido dañado para diagnosticar y entender una enfermedad.

Por otra parte, en el lugar donde fue hallada también se incautaron medicamentos y otras sustancias como marihuana, que permanecen bajo revisión. Gina contaba con miles de seguidores en sus perfiles de Instagram, TikTok y Facebook, donde compartía contenido acerca de sus viajes y de sus rutinas diarias.

La familia de Iván Cezar aseguró que éste había estado recibiendo mensajes negativos y presión de los internautas desde el fallecimiento de Gina. Su progenitor, en declaraciones a la cadena GMA Network, lamentó que "es demasiado tarde, solo pude abrazarte cuando ya estabas muerto. Me siento mal por no haberte dejado experimentar ese abrazo".

Gina, natural de Bayugan, en la provincia filipina de Agusan del Sur, era la menor de cuatro hermanos. En torno a su fallecimiento, han circulado múltiples especulaciones en redes sociales que van desde la agresión física a una posible sobredosis.

No obstante, las autoridades han reiterado que Ronquillo no fue considerado sospechoso en la muerte de Lima. Ambos casos continúan abiertos mientras finalizan los análisis forenses y las pertinentes investigaciones para esclarecer los hechos.