Rocío Molina 11 DIC 2025 - 09:03h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha compartido una imagen con un apósito en el cuello y ha contado que le han cogido una muestra para analizar un nódulo

Susana Molina, más conocida por todos en redes como Susana Bicho, ha compartido en su perfil oficial de Instagram una fotografía que ha generado preocupación entre sus seguidores. En ella, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' con Gonzalo Montoya ha mostrado una prueba médica que le han realizado para analizarle un nódulo que le han encontrado. Unas palabras que junto con la imagen han alarmado a sus followers.

La amiga íntima de Anabel Pantoja y mujer de Guille Valle ha mostrado con naturalidad el resultado de esta pequeña intervención que le ha sido realizada para coger una muestra y analizarla en el laboratorio. La influencer de 35 años ha mostrado con naturalidad esta parte menos idílica de las redes sociales, pero que también es parte de la realidad que está viviendo.

Sin conocer más antecedentes de esto dado que Susana Molina no había comentado nada anteriormente a su comunidad de 1 millón de seguidores, la ganadora de 'Gran Hermano 14' ha compartido una imagen para normalizar su situación e indicar que después de una mañana de actividad frenética también ha tenido que parar un poco. El motivo es que le han cogido una muestra para analizar un nódulo que tiene en el tiroides.

Algo que podría haber pasado desapercibido, pero no lo ha hecho por la imagen que ha compartido la influencer junto a sus palabras. En ella aparece con un apósito enorme en el cuello y que ella misma ha calificado de "una #fotodramática". Sin embargo, no lo es tanto a juzgar por todo lo que después ha colgado en sus historias de Instagram.

A la espera de que la influencer y amiga íntima de Anabel Pantoja comunique los resultados o cuente más ampliamente la información que le han dado o qué síntomas se ha notado y que le llevaron a acudir al médico, lo que ahora mismo ha compartido Susana Molina es esta imagen, pero sus palabras han sido tranquilizadoras. Pese a lo aparatoso del vendaje en el cuello y el mínimo parón que ha hecho, esta ha seguido luego cumpliendo con sus compromisos laborales. Entre ellos grabar dos capítulos de su podcast y terminar de preparar su look para los 'Premios Ídolo'.