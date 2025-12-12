Laura Ceballo 12 DIC 2025 - 11:00h.

La pareja comparte de manera exclusiva el cambio al que se sometió el gallego antes del gran momento

Violeta Crespo se somete a un test de embarazo y Edi Insua reacciona: "Llevo con síntomas una semana"

Si creías que ya lo habías visto todo sobre la emocionante y romántica pedida de Edi Insua y Violeta Crespo, aún queda más. La pareja ha decidido inmortalizar el momento en el que el exconcursante de 'Gran Hermano 19' se sometió a un radical cambio antes de dar el gran paso de arrodillarse frente a ella para pedirle matrimonio.

Lo cierto es que no fue tarea fácil. Violeta fue la encargada de realizarle dicho cambio. La pareja ya se encontraba en Granada, la ciudad elegida por el gallego para llevar a cabo su pedida. Una pedida que, por cierto, preparó al detalle y que ya podéis ver en exclusiva en su canal #Violedi.

Tras pasar la tarde conociendo la ciudad, Violeta y Edi volvían a la habitacion de ensueño de su hotel después de cenar. Ahí mismo comenzaba la obra maestra: Violeta se disponía a quitarle las trenzas a Edi. Y, nada más comenzar, descubrían que había posibilidades de que el resultado no fuera el esperado: "Por favor, mira para allá... Os presento a Agustín", dice la influencer al mostrar cómo quedaban sus pelos al deshacer las trenzas.

Edi Insua: "Solo pido no quedar calvo"

"¡Lo único que pido es no quedar calvo, por favor!", suplica Edi al verse. "Espero que salga bien el experimento", añade. Aunque pronto se da cuenta de algo: si sale mal, no habrá peluquerías que puedan arreglar el desastre.

La cosa se complicaba por momentos y la pareja no paraba de buscar alternativas para intentar terminar el trabajo y poner solución. Pero, ¿habrán conseguido terminar? ¿O habrán necesitado la ayuda de un especialista que pusiera remedio al problema? ¡Descúbrelo dándole al PLAY!