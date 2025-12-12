Laura Ceballo 12 DIC 2025 - 09:00h.

"Estoy mal ahora mismo", asegura Violeta tras someterse a la prueba

La pedida de mano de Edi Insua a Violeta Crespo, completa: de la elección del anillo al 'sí, quiero'

Violeta Crespo y Edi Insua están disfrutando, sin duda, de su mejor momento. La pareja está de celebración. Y es que el gallego se ha lanzado a pedirle matrimonio a la exconcursante de 'Gran Hermano 19'. Una pedida de lo más romántica preparada al detalle y que han decidido compartir con nosotros en exclusiva a través de su canal #Violedi.

Pero esa no ha sido la única novedad de la que nos han hecho partícipes. Antes de emprender su viaje a Granada, la ciudad elegida por Edi para el gran momento, la pareja decidió someterse a un test de embarazo.

Violeta se hizo el test antes de subir al tren, y en #Violedi tenemos el resultado y la reacción de Edi al descubrirlo. Además, la pareja nos ha contado sus primeras impresiones tras someterse al test.

Violeta Crespo: "Tengo náuseas"

"Es verdad que estoy mal ahora mismo", comienza Violeta. "Estoy con las hormonas fatal... Tengo náuseas, tengo ardores, tengo dolor de piernas... Me encuentro fatal. Me encuentro bastante mal, llevo una semana jodida", añade contando los síntomas que lleva sufriendo a lo largo de los últimos días.

Ante tal panorama, Edi no duda en animarla y adelantarle lo mucho que disfrutarían en Granada: "Lo vamos a pasar bien, súper bien", dice mientras la tranquiliza.

¿Quieres saber qué ha dicho el test de embarazo? Dale al play y descúbrelo en #Violedi.