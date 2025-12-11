Las palabras con las que Edi Insua se ha arrodillado para pedirle matrimonio a Violeta Crespo, en primicia
No te pierdas el emotivo discurso que le ha dedicado en su momento más especial
Edi Insua y Violeta Crespo están viviendo su mejor momento. La pareja se ha prometido después de que él preparara una pedida de mano de ensueño. Y es que los exconcursantes de 'Gran Hermano 19' están más enamorados que nunca y no han dudado en compartir este momento tan especial con nosotros en exclusiva a través de su canal #Violedi.
La pareja nos ha hecho partícipes de cada detalle, desde la elección del anillo, al momento en el que Edi se ha arrodillado para pedirle matrimonio a Violeta y esta no ha podido contener las lágrimas.
Con Granada como escenario, y en una sala decorada con velas, flores y pétalos, Edi ha dado el gran paso. Y lo ha hecho de una manera única. Y es que el gallego ha acompañado el momento de un discurso absolutamente romántico y emotivo.
