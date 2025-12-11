Laura Ceballo 11 DIC 2025 - 12:00h.

No te pierdas el emotivo discurso que le ha dedicado en su momento más especial

Exclusiva | La lacrimógena reacción de Violeta Crespo a la pedida de mano de Edi Insua

Edi Insua y Violeta Crespo están viviendo su mejor momento. La pareja se ha prometido después de que él preparara una pedida de mano de ensueño. Y es que los exconcursantes de 'Gran Hermano 19' están más enamorados que nunca y no han dudado en compartir este momento tan especial con nosotros en exclusiva a través de su canal #Violedi.

La pareja nos ha hecho partícipes de cada detalle, desde la elección del anillo, al momento en el que Edi se ha arrodillado para pedirle matrimonio a Violeta y esta no ha podido contener las lágrimas.

Con Granada como escenario, y en una sala decorada con velas, flores y pétalos, Edi ha dado el gran paso. Y lo ha hecho de una manera única. Y es que el gallego ha acompañado el momento de un discurso absolutamente romántico y emotivo.

¡Dale al play para descubrir sus palabras!