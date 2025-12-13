Ana Carrillo Lorena Romera 13 DIC 2025 - 18:00h.

Malbert cuenta lo ocurrido en el evento de Anabel Pantoja y carga contra Susana Molina tras sus críticas

La ganadora de 'Gran Hermano' ha abordado por primera vez su polémica con el youtuber

Susana Molina, ganadora de 'Gran Hermano' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha reaparecido por primera vez en un evento tras su polémica con Malbert. Ha sido en los Premios Ídolo 2025, organizados por su amiga Dulceida, y ahí le hemos preguntado por el tema, que ha salpicado también a su amiga Anabel Pantoja, a la que ella mencionó al criticar al youtuber en su podcast.

Todo comenzó cuando la murciana comentó en su podcast: "Una vez que Anabel invitó a Malbert a la presentación de sus joyas yo le dije: '¿Para qué haces esto?'. Su actitud era no amigable y era incómodo, yo pensé que él tendría que sentirse así también porque él había criticado a mucha gente"; esas declaraciones molestaron al youtuber, que le respondió a través de X e Instagram.

La razón del enfado de Malbert es que no entendió las críticas cuando semanas atrás Susana Molina le había invitado a ir a su podcast como invitado: "Pues bien que me ha pedido que vaya a su podcast hace unas semanas pero lo rechacé. Igual está escocida por eso. Para no tener yo actitud amigable bien que me llama para tener visitas en su programa".

Susana Molina no quiso responder a Malbert a través de las redes sociales pero no ha tenido problema en hacerlo con nosotros en una entrevista en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2025, donde ha aclarado que ella no quiso invitarle personalmente, sino que fue una decisión del equipo de producción del podcast para buscar a nuevos perfiles tras tres temporadas.

Ha explicado también sus declaraciones en el podcast y ha confesado que cree que la respuesta del youtuber fue desproporcionada: "Se pasó tres pueblos". Además, ha querido dejar claro que nunca le ha prohibido a Anabel Pantoja invitar a Malbert a sus eventos: "Después de eso ella fue a su podcast, yo jamás le diría a una amiga: 'No llames a una persona o no hagas esto'". Para conocer sus declaraciones al completo, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia.