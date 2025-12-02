Natalia Sette 02 DIC 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla claro sobre Teresa Bass, la actual novia de su expareja Iván González

Oriana Marzoli se sincera sobre su historia de amor con Iván González

Oriana Marzoli e Iván González protagonizaron hace años una de las historias de amor más seguidas y deseadas. A pesar de coincidir en numerosos platos de televisión en sus primeros años en la televisión, no fue hasta su participación en ‘La casa fuerte’ que su relación dio un paso más allá . Ahora, varios años más tarde, Oriana opina sobre Teresa Bass, la novia de Iván González, tras tener un inesperado encuentro con ella.

Desde que Oriana supo que Iván González participaría en ‘Supervivientes All Stars’ tenía claro que iba a coincidir con Teresa Bass, su actual pareja. Queriendo saber más sobre este tema, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ le preguntan sobre su relación con ella. “Nos conocimos cuando estaba yo de colaboradora y ella de defensora de Iván”, comienza explicando Oriana.

Tras coincidir en plató en varias ocasiones, tuvieron un inesperado encuentro en el que pudieron cruzar un par de palabras. “Fue todo una sorpresa conocer a Teresa”, confiesa Oriana. Acostumbrada a la relación que tiene con otras parejas de sus exnovios, a la influencer le sorprendió lo tranquila que fue Teresa en el momento de conocerse. “Se ve que es una chica estable”, asegura la exconcursante de ‘Supervivientes’.

Programa completo: Oriana Marzoli compara a Marta Peñate con Teresa Bass

Los colaboradores se quedan bastante sorprendidos al oír hablar a Oriana sobre Teresa. Es Jhon Kha quién le saca el tema diciéndole que con otras novias de sus exparejas no se lleva tan bien. Oriana explota en plató y asegura que eso es un mito, que todo viene porque últimamente ha tenido muchos enfrentamientos con Marta Peñate. “Es que esta mujer dice de todo porque se aburre en casa”, lanza sobre Marta y añade: “Teresa Bass tiene mejores cosas que hacer, se puede conversar con ella, es muy lógica”.

Oriana Marzoli llega pisando fuerte el plató de ‘En todas las salsas’. La exconcursante de ‘Gran Hermano Vip’ viene dispuesta a contarlo todo y no callarse nada. Desde su papel como copresentadora de ‘El loco amor’ hasta sus planes de futuro con su novio Facundo González. Sin olvidarse por supuesto de sus conflictos con Tony Spina y Marta Peñate ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!