Lorena Romera 20 NOV 2025 - 12:23h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido un vídeo de su hija, de 4 años, en el que habla de su padre y su hermano, hijo de Adara Molinero

La hermana de Mauro Icardi responde con ironía a una pregunta sobre Hugo Sierra, padre de su hija

Ivana Icardi ha compartido un vídeo de su hija hablando sobre su padre, Hugo Sierra, y sobre su hermano, hijo de Adara Molinero. La argentina, exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP', hermana de Mauro Icardi, ha grabado un trend junto Giorgia, de cuatro años, en la que la hace una pequeña entrevista sobre sus sueños, inquietudes y metas en la vida. Entre las preguntas, la niña responde que le gustaría "darles cariño" a su padre y a su hermano.

La que fuera pareja de Finito ha conseguido enternecer a sus seguidores con este clip en el que ha dejado que conozcan un poco más a su niña, que responde a preguntas del tipo: qué superpoder elegiría tener, cuál ha sido el mejor día de su vida o cuántos hijos le gustaría tener. "Todos los días son especiales, menos cuando no hay sol", responde.

Sobre si le gustaría le casarse, Giorgia lo tiene claro: eso vendrá después. Primero quiere encontrar al amor de su vida. "Me gustaría tener un novio", señala. A lo que su madre le pregunta: ¿Sabes cómo se hacen los bebés? Y ella responde con un gesto afirmativo de cabeza. Un momento en el que la argentina entra en pánico... pero su niña lo que ha entendido es si sabe "cómo se cuidan los bebés".

"No haciéndoles daño, no pegándoles... Bañándoles con cuidado", señala. Cuando le pregunta qué cosas le gusta que le diga, la pequeña de cuatro años dice: "linda, florecita, hermosa, pollito". Pero en esta pequeña entrevista salen algunos aspectos de su vida que dejan entrever cómo está afrontando la menor que sus padres estén separados, viviendo cada uno en una ciudad diferente.

"¿Dónde te gustaría vivir?", le pregunta la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP'. "En Mallorca y en Madrid", responde ella sin dudar. "¿Qué vas a hacer cuando los papás seamos mayores?", quiere saber la influencer. A lo que su hija responde: "Darte cariño. Y a mí papá, y a mi hermano. Y a todo el mundo". Una respuesta de lo más tierna en la que Giorgia manifiesta su deseo de dar amor a su padre y a Martín, hijo de Adara Molinero.

Otra respuesta de lo más adorable es a la pregunta "¿por qué crees que la gente se hace viejita?". "Porque el mundo es así. Te tienes que morir también, te tienes que ir con Jesús", señala la hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra, a la que le han inculcado una educación basada en el cristianismo.