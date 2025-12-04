Lara Guerra 04 DIC 2025 - 10:23h.

Salen a la luz nuevos audios comprometidos del rey emérito y Bárbara Rey

Miguel Ángel Revilla desvela en 'El precio de la corona' cómo se enteró de la demanda que le interpuso el emérito: "No daba crédito, pensaba que era broma"

‘El precio de’ vuelve con una nueva entrega y esta vez, lo hace con un especial de la Corona. Coincidiendo con la publicación de ‘Reconciliación’, las memorias del emérito, Santi Acoste conduce el nuevo programa para descubrir todos los entresijos que se relatan en el libro y lo contrarresta junto a periodistas de investigación y testigos directos.

Una de las cosas que más ha revolucionado en la vida del emérito son sus relaciones sentimentales o “deslices”. Uno de ellos gira en torno a Bárbara Rey. Sobre ella, ‘El precio de’ muestra audios exclusivos en los que la exvedette y el emérito se sinceran como nunca sobre la que fuera reina, Doña Sofía.

En primer lugar, Juan Carlos desvela una conversación privada con su mujer: “Me dice el otro día… Dice: ‘Pues dame de ese dinerito que tienes tú por ahí, para hacerme una casa. Ponme una casa, que yo estoy harta de vivir aquí, en la Zarzuela’ y le digo ‘Pues, ¿dónde quieres que te la haga?’ y dice ‘¡Donde quieras!’. Ante esto, la exvedette le comenta que no lo entiende. De nuevo, el todavía rey le explica que lo quiere al lado de la Zarzuela por “no vivir en ella”.

Al escuchar estas palabras, Bárbara comenta: “En cuanto lo supiera cualquier persona de la Zarzuela, podría salir eso…”

Por otro lado, Don Juan Carlos le detalla que “yo creo que la discusión ésta del barco del otro día delante de Elena. Claro, yo ya no me corto un pelo delante de Elena. Se lo dije. Que se entere Elena…con treinta años”. Tras esto, la actriz le responde que “pero ellos deben ya saber que vosotros no estáis bien desde hace muchos años…Por mucho que tratéis de ocultarlo, eso se nota. Ven que no estáis juntos desde hace muchos años”. El rey añade que “hasta las doncellas de la reina lo deben saber, porque claro, lo ven.

Barbará de nuevo reitera en la relación rota entre él y Sofía: “Bueno, en realidad, ya estáis mentalizados tanto tú como ella. Sobre todo, tú…”, a lo que el emérito le respondía: “Mientras fuera no se arme un escándalo…Fuera, oye. Me dice: ‘¡Pues si yo me fuera de este país, veríamos cuánto durarías!’ Y le digo ‘Pues vete, vete’ Como metiéndome miedo, ¿no?”. La exvedette muy sorprendida con la reacción de Sofía, añade: “¿Te hace ese tipo de amenazas?”, a lo que él responde: Sí. Y le digo ‘¿A dónde vas? Pues vete, vete con tu hermanito. Así ya sois dos’ Y si no, con su hermana, que tiene trabajo aquí, en Madrid”.

La cantante le pregunta si es que Sofía no tiene amigos; Juan Carlos por su parte le confiesa que “No. Por un lado, si quieres, menos mal. Eso en amigos así, normales, no…no. Entonces claro, que ella tenga una amiga íntima y que empiece a hablar con ella y que tal ¡Peligrosísimo! O sea que hasta en eso tengo suerte si quieres”. Sin embargo, Bárbara considera que “se lo ha buscado ella” y el emérito lo afirma.

Por otro lado, Bárbara le habla sobre su relación: “Y, además, tú tampoco has salido con nadie tantos años como conmigo, ¿no? Quitando, bueno, los años que yo estuve casada, que no salíamos. Pero…pero así, una amistad…no lo sé. Tú sabes que yo nunca te he preguntado esas cosas”, a lo que el rey responde: “No. Yo ya tengo miedo en hacer algo con una o con otra. Si se me tercia o tal…alguna vez, por supuesto, pero más bien si acaso, alguna extranjera. Pero sabiendo más o menos quién es”

Al escuchar esta confesión, Bárbara le recuerda que tiene que tener cuidado: “hoy en día, ya sabes cómo está el panorama” y Don Juan Carlos responde un breve “exacto, exacto”.

Bárbara Rey y Juan Carlos planean una cita en la vivienda de ella: “Comemos los dos solitos”

Además de las conversaciones donde Juan Carlos I revela la malísima relación existente entre él y Sofía, ‘El precio de’ muestra otro de los audios que dejan entrever el tipo de affaire que compartían:

-Bárbara Rey: “Vale, perfecto. ¿A qué hora vendrías?

-Don Juan Carlos: “Y… ¿Puedo ir a la hora de comer? Comemos los dos, pero solitos ¿eh?”

-Bárbara Rey: “¡Hombre claro! ¿Qué te gusta más, carne o pescado? ¿Qué quieres que te haga?”

-Don Juan Carlos: “Carne si quieres… Un trozo que no engorde mucho”

-Bárbara Rey: “Sí ya sé que tú no quieres nada que te engorde mucho. ¿Qué quieres que te prepare de primero?”

-Don Juan Carlos: “No. Lo que me apetece es verte con falda y…”

-Bárbara Rey: “¡Cómo eres, de verdad!”

-Don Juan Carlos: “Te quiero mucho”

-Bárbara Rey: “Y yo a ti también”