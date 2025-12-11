Iñaki Urdangarin explica su camino de reinvención personal tras su paso por prisión en sus memorias

Iñaki Urdangarin, excuñado del rey, publicará sus memorias el próximo 12 de febrero bajo el título 'Todo lo vivido', en las que repasa su infancia, su trayectoria deportiva y su llegada a la familia real tras su matrimonio con la infanta Cristina, además, de su estancia en prisión al ser condenado por el caso Nóos.

Según ha informado este jueves la editorial Grijalbo, que publicará este libro, se trata de "un testimonio en primera persona sobre el éxito, la caída y la reconstrucción personal" de Urdangarin (Zumárraga, Guipúzcoa, 1968), que se separó de Cristina de Borbón en enero de 2022 tras casi 25 años de matrimonio.

"Necesito mirar de frente todo lo que he vivido", confiesa Urdangarin

"Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio", asegura Urdangarín, que añade que ahora quiere contar su historia con su "propia" voz.

"No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad", dice en el mismo.

Un libro en el que también explica su "camino de reinvención personal" tras su paso por prisión, cuando fue sentenciado por la Audiencia de Palma a seis años y tres meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, si bien el Tribunal Supremo le rebajó la pena cinco meses al eximirle de falsedad en documento público.

Su vida personal, marcada por su matrimonio con la infanta Cristina de Borbón

Ingresó en junio de 2018 en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), donde estuvo hasta enero de 2021, periodo en el que logró permiso para hacer voluntariado y atender a personas con discapacidad. Fue trasladado posteriormente al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares (Madrid) y en marzo de 2022 obtuvo la libertad condicional, una vez cumplidos dos tercios de la condena.

Su vida personal, marcada por su matrimonio con la infanta Cristina de Borbón y su vinculación a la casa real española, le convirtió en una de las figuras más mediáticas de la historia reciente del país, según recuerda la editorial.

Recientemente, el juez José Castro, que sentó en el banquillo a Urdangarin y a la infanta Cristina, que fue absuelta, ha publicado también un libro sobre aquel caso bajo el título 'El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó a España'.

El libro de Urdangarin saldrá dos meses después de que el rey emérito Juan Carlos I haya publicado también sus memorias, bajo el título de 'Reconciliación'.