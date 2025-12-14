La exnovia de Kiko Rivera, muy enamorada de su nuevo novio Guillermo, consolida su relación con él dando un importante paso

Irene Rosales está en una etapa muy feliz de su vida. La que fuera concursante de 'GH DÚO' finalizaba su relación con Kiko Rivera este verano y, hace apenas un par de meses, salía a la luz en una conocida revista, las imágenes que demostraban que la de Sevilla estaba en una nueva relación con Guillermo, un empresario sevillano. La pareja está muy enamorada y en '¡Vaya Fama!' descubrimos el importante paso que han dado en su relación.

Kiko Rivera e Irene Rosales tomaban la decisión de separar sus caminos este verano. Una determinación que hacían pública a través de sus redes sociales con un comunicado en el que anunciaban su ruptura en buenos términos. Sin embargo, muchos fueron los rumores de que una tercera persona hubiese sido el detonante de esta decisión, sobre todo, después de que se conociese que Irene tiene un nuevo amor, Guillermo.

Incluso, el propio hijo de Isabel Pantoja habló durante su regreso televiso en '¡De viernes!', donde, además de hablar sin filtros sobre su separación de Irene Rosales, admitiendo sus infidelidades, se pronunció sobre la nueva relación de la sevillana, desvelando cómo descubrió el nuevo romance de su exmujer: "Yo me entero por la prensa, el mismo día que sale por la prensa me manda un mensaje. Lo considero un poco frío", aseguraba.

Irene Rosales y su novio Guillermo consolidan su relación

Lo cierto es que pese a todas la polémicas que suscitó este noviazgo y a las declaraciones de Kiko Rivera al respecto, los tortolitos se muestran más felices que nunca, compartiendo numerosas imágenes juntos. Y es que la relación va viento en popa, tanto que, Irene Rosales y su novio Guillermo ya han acudido a su primera boda juntos como pareja oficial. En exclusiva, '¡Vaya Fama!' muestra todas las imágenes de este especial momento

Tal y como se puede ver en las imágenes, Irene Rosales está completamente integrada en el círculo más íntimo de su novio Guillermo. Así mismo lo confirmaba el periodista Kike Calleja en nuestro programa: "Esas imágenes son de hace unos días. Era una renovación de votos de unos amigos de Guillermo. En todo momento me dijeron muchos invitados que estuvieron ahí que Irene estuvo encantadora y agradable con todos. Se ha integrado muchísimo en el círculo de Guillermo", señalaba.

"Todos ven a Guillermo muy contento en esta relación. Irene también está muy feliz. Es una más en el grupo de Guillermo, pero también él en el grupo de Irene. Además, esta pareja que ha renovado sus votos ya ha quedado con ella varias veces, con lo cual podemos decir que poco a poco se va consolidando esta relación. Creo que les espera un buen 2026. Están muy felices", añadía el periodista.