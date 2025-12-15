Laura Ceballo 15 DIC 2025 - 10:00h.

La influencer cuenta en exclusiva cómo fue el primer encuentro de sus hijos en común con Lester Duque

Patri Pérez cuenta todo lo que no se ha visto de su doloroso parto: "Se me fue el efecto de la epidural"

La pasada semana, Patri Pérez dio a luz a su hija Cala. A través de su canal 'Renaciendo', compartió con todos nosotros cada momento de su parto, contándonos cada detalle y enseñándonos en exclusiva el momento en el que Lester Duque y ella recibieron a su pequeña.

Ahora, además de desvelar todo lo que no se vio de su doloroso parto, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' nos cuenta cómo han sido los primeros días después del nacimiento.

Patri recuerda cada hora desde que llegó al hospital y todo lo que ocurrió hasta que su hija Cala llegó al mundo. Nos cuenta cómo fue todo el proceso e incluso transmite que sintió al descubrir que, en el expulsivo, los efectos de la epidural se habían reducido considerablemente y podía notar todo lo que ocurría.

Eso sí. Estos días han estado llenitos de momentos mágicos. Y ha habido uno que ha emocionado especialmente a Patri y Lester: el instante en el que Río ha conocido a su hermana pequeña.

La reacción de Río

Tras el parto, llegó el momento más esperado para ellos. Río iba a conocer a su hermana pequeña. Patri asegura que se quedó "impactadísimo": "Sonrió y la quería coger, yo creo que la veía como a una muñeca".

Aunque también reconoce que hay momentos en los que se muestra un tanto contrariado y busca que su mamá esté con él: "Cuando me ve dándole el pecho... O por la noche, que quiere que me tumbe a su lado". Eso sí, "no lo lleva del todo mal", y Lester y su abuela pasan mucho tiempo con él.