Patri Pérez cuenta todo lo que no se ha visto de su doloroso parto

La influencer recapitula todo lo que ocurrió desde que llegó al hospital hasta que tuvo a su hija Cala en brazos

La semana pasada, Patri Pérez se ponía de parto y traía al mundo a su hija Cala, su segundo hijo en común con Lester Duque. A través de su canal 'Renaciendo', pudimos acompañarlos y ser testigos de cada detalle. Ahora, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' nos cuenta cómo han sido los primeros días tras el nacimiento y cómo se encuentra tras el parto.

Cala ha nacido con 39 semanas y dos días, ha pesado 3,6 kilos y ha medido 50 centímentros: "Salió bastante rápido en el expulsivo, y eso hizo que me desgarrase. Ahora mismo tengo los puntos y me duelen", cuenta antes de detallarnos que, precisamente esos puntos están siendo "lo peor" de estos días ya que, además, le provoca incomodidades a la hora de dar el pecho.

Patri Pérez: "El parto fue mágico"

En esta nueva entrega, Patri nos cuenta todo lo que no vimos de su doloroso parto. Un parto que ella no ha dudado en definir como "mágico". A pesar de los miedos y la incertidumbre, todo el planteamiento del parto "fue buenísimo", y la influencer recapitula parte por parte cómo fue todo el proceso desde que llegó al hospital hasta que tuvo a su hija Cala en brazos.

No fue fácil y se extendió durante horas, pero el papel de Lester también fue "muy importante" durante el parto. Y es que, gracias a él, Patri se sintió "muy acompañada" en todo momento.

Los efectos de la epidural

No obstante, al extenderse en el tiempo, sintió cómo los efectos de la epidural se fueron yendo: "Me la pusieron tan temprano, que a esa hora los efectos ya no los tenía como antes. Noté todo en todo momento", asegura, explicando qué sensaciones sintió en el momento de que finalmente Cala naciera.

Eso sí. Cuando la tuvo entre sus brazos todo fue "increíble": "Fue una sensación súper salvaje", admite. Además, después de que Río naciera por cesárea y Cala por parto vaginal, Patri nos desvela cuál de los dos métodos prefiere.

