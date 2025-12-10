telecinco.es 10 DIC 2025 - 09:00h.

Patri Pérez ha dado a luz a su segunda hija y ha estado acompañada en todo momento por Lester Duque

Exclusiva | El parto de Patri Pérez: da a luz a su hija Cala con un importante papel de Lester Duque

Compartir







Lester Duque y Patri Pérez han dado la bienvenida al mundo a Cala, su segunda hija en común y, pese a las idas y venidas que ha habido en su relación, ambos han querido vivir juntos este momento tan especial y no se han separado en ningún momento del parto, algo que hemos podido ver en exclusiva en el canal ‘Renaciendo’ de Mtmad.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez está preparada para dar a luz a su segunda hija: todo lo que lleva en su maleta para el hospital

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado junto a la madre durante todo este viaje tan especial, dándole caricias, dedicándole palabras de ánimo y hasta ayudando con sus propias manos en el parto natural. Además, ha sido el encargado de hacer el famoso piel con piel con la pequeña.

Lester Duque hace piel con piel con la pequeña Cala

Horas después del parto, Patri Pérez ha grabado al ex de Marta Peñate con la pequeña dormida en su pecho y haciendo piel con piel con él: “Aquí tenemos al papá, con Cala en brazos”, empezaba diciendo ella, mientras grababa a su expareja.

“Estoy haciendo el famoso piel con piel. No quiero ni hablar porque no quiero despertarla, está tan a gusto”, decía el canario, antes de explicar cómo había vivido el parto natural de la mujer de la que se enamoró en ‘La isla de las tentaciones’ y con la que se casó en 2022 en una exclusiva boda.

Lester Duque corta el cordón umbilical de su hija

Además del piel con piel, Lester Duque aprovechó su estancia en el paritorio para protagonizar otros dos momentos muy especiales junto a su hija Cala: él fue el encargado de cortarle el cordón umbilical y, también, de ponerle su primer pañal.