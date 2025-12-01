Lorena Romera 01 DIC 2025 - 12:18h.

Analizamos con los expertos el Síndrome de Ehlers-Danlos que podría estar sufriendo la ganadora de 'Gran Hermano'

Sofía Suescun anuncia una feliz noticia que marca un antes y un después en su vida

Sofía Suescun se ha sincerado con sus seguidores sobre un tema de salud. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' es consciente de que podría sufrir el Síndrome de Ehlers-Danlos. Se trata de un trastorno hereditario que, a través de la explicación de los expertos, podemos entender qué es, sus síntomas y sus causas.

Hace unos días, la influencer de Pamplona, de 29 años, hablaba de su problema con los esguinces. A raíz de eso, una usuaria de Instagram se ponía en contacto con ella para alertarla de una serie de peligros: "Vigila, porque con un esguince mal curado puede derivar en dolor crónico". Además, le advertía de que "el uso de tacones" no era lo más beneficioso para ella.

Tras leer este mensaje, la hija de Maite Galdeano hablaba por primera vez de este problema de salud que podría ser hereditario. Si bien la que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' apunta a que "hace más de 15 años" se hizo su primer esguince.

Una lesión que "no curó bien" y que, por eso, cada vez que se "lo retuerce se le va debilitando más y más", lo cierto es que su problema con las articulaciones podría responder a otra razón. Por un lado, el fisio le ha dicho que es "hiperlaxa", algo que le "perjudica".

Tal y como apuntan desde la Fundación Española de Reumatología, la hiperlaxitud articular son esas "articulaciones que tienen un rango de movilidad mayor del habitual". Los síntomas, "son de lo más variados, pero los más frecuentes son el dolor de músculos y articulaciones. Especialmente en los miembros inferiores".

¿Qué es el Síndrome de Ehlers-Danlos?

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' lo explica así: "Es la excesiva flexibilidad de las articulaciones, tendones y ligamentos. Puede ser una condición benigna, pero también puede estar asociada a trastornos del tejido conectivo". Y es en este punto cuando Sofía Suescun ha hablado del Síndrome de Ehlers-Danlos (EDS), un trastorno hereditario que ella podría estar sufriendo.

Tal y como explican desde la página web especializada, Medline Plus, "es un grupo de trastornos hereditarios caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas o laxas o piel muy elástica en la que se forman hematomas con gran facilidad y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente". Y, en algunos casos, "los antecedentes familiares son un factor de riesgo".

Síntomas y tratamiento del EDS

En lo que se refiere a los síntomas, varían según el tipo, pero pueden incluir: dolor de espalda, hiperlaxitud articular, aumento de la movilidad articular, crujido de las articulaciones, artritis temprana, dislocación y dolor articular, pies planos, piel que se estira y que presenta equimosis y se daña fácilmente, piel muy suave y aterciopelada, ruptura prematura de membranas durante el parto y hasta problemas de visión.

En cuanto al tratamiento del Síndrome de Ehlers-Danlos, "no existe una cura específica, pero sí se puede recurrir a un fisioterapeuta o a un especialista en medicina de rehabilitación", algo que Sofía Suescun ya ha hecho. Especialmente por el problema que presenta en los tobillos, que "se le retuercen" con facilidad, causándole dolor agudo.