Lidia González 16 DIC 2025 - 11:48h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre las dificultades en su parto que han derivado en una cesárea

Fiama Rodríguez da a luz a su hijo Thiago tras una dura cesárea

Fiama Rodríguez ha dado a luz a su primer hijo en común con Marcello Falzerano después de un duro parto en el que ha sufrido complicaciones. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que pasar por esta situación separada de su marido, algo que lo ha hecho todavía más difícil de afrontar. Todas estos estos problemas han derivado en que la influencer haya tenido que ser sometida a una cesárea. Ahora que ha pasado todo, la canaria cuenta todos los detalles de esta situación. ¡No te pierdas todo lo que tiene que decir en Mediaset Infinity!

Aunque tenía muchos miedos, la creadora de contenido tenía mucha ilusión de vivir este esperado momento y hacerlo a través de un parto vaginal, algo que finalmente no ha podido suceder. Tras permanecer tres días en el hospital a la espera de conseguir dilatar, la influencer se dirigía a la sala de partos; sin embargo, cuando parecía que llegaba el momento de poder ver nacer a su hijo, una serie de dificultades lo hicieron completamente imposible: “Estuve como tres horas en la sala de parto”.

“Me puse a gritar que me hicieran cesárea”, se sincera la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Y es que la creadora de contenido no solo se tuvo que enfrentar a los problemas para dilatar, sino que, una vez llegado ese momento, otro inconveniente retrasó todavía más el parto. “Me puse a hacer posturas, no había manera”, confiesa.

Así ha sido el duro parto de Fiama Rodríguez

Fiama Rodríguez ha querido compartir todos los detalles de su parto y, por este motivo, se grababa en el hospital en este largo proceso. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera frente a las cámaras sobre su duro parto y lo mal que lo ha pasado. Una vez ha conseguido cumplir su gran sueño de convertirse en madre, actualiza todos los detalles de su situación junto a su marido, Marcello Falzerano, y su hijo en común, Thiago.

Fiama Rodríguez estaba muy emocionada por poder dar este importante paso en su vida y, a pesar de que no puede estar más feliz, no se imaginaba que iba a ser tan duro. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha enfrentado a muchas complicaciones que ha relatado frente a las cámaras. Además, ha querido contar cómo se encuentra en este momento y cómo está siendo su recuperación física después de todo. ¡No te lo pierdas, en exclusiva, en Mediaset Infinity!