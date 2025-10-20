Equipo mtmad 20 OCT 2025 - 15:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña al detalle todos los preparativos de cara al día del nacimiento de su hijo

Fiama Rodríguez comparte los resultados de la prueba de la curva en el séptimo mes de embarazo

Compartir







Fiama Rodríguez abre las puertas de su nueva casa con Marcello Falzerano antes de la inminente llegada de su primer hijo, Thiago. Después de hacer un completo ‘house tour’ por su nuevo hogar, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se detiene a enseñar todos los preparativos para el parto y, embarazada de 7 meses, muestra la maleta que va a llevar al hospital. Con los nervios a flor de piel a la espera del gran día, la canaria comparte todo lo que le queda por hacer antes de conocer a su pequeño.

Fiama está a punto de ser madre por primera vez y quiere tenerlo todo listo a tiempo. “Me entró el agobio y empecé a prepararlo todo”, se sincera divertida. Escuchando todo lo que le dicen en la clínica en la que nacerá su bebé y en las clases preparto, ha hecho las maletas que llevará al hospital cuando llegue el momento. Tras desvelar si seguirá la tradición italiana de poner un solo apellido a su hijo , la influencer cuenta que su bebé nacerá en Italia y comparte más diferencias culturales con las que se ha encontrado al ultimar detalles de cara al gran día.

PUEDE INTERESARTE Fiama Rodríguez se somete a una ecografía 5D y enseña a su bebé

“En Italia es diferente”, comenta al mostrar la lista de cosas que le han pedido en la clínica y que no acostumbran a pedir en España. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña tanto su propia maleta como la que ha llenado de todas las cosas que le han requerido para su futuro primer hijo. Ilusionada a más no poder, Fiama muestra hasta el primer body que le pondrá a su bebé recién nacido. “Fue el primero que compré”, confiesa emocionada. ¡No lo pierdas dándole play al vídeo!

Fiama Rodríguez habla de su última visita al ginecólogo antes del nacimiento de su hijo

PUEDE INTERESARTE Fiama Rodríguez desvela a quién se parece más su bebé

A sus 7 meses de embarazo, Fiama Rodríguez está a punto de asistir a su última revisión en el ginecólogo antes del nacimiento de su bebé. “Creo que es la última visita que hago”, comenta con sus seguidores. La influencer explica el procedimiento que debe seguir a partir de ahora, cuando la llegada de su primer hijo es inminente. “Ya tengo que ir al hospital directamente”, habla sobre la posibilidad de tener que acudir a alguna revisión más antes del gran día.

Fiama Rodríguez llega con un nuevo vídeo de ‘Ya eras todo’, disponible en Mediaset Infinity, con la ilusión de mostrar la casa a la que llegará su hijo cuando nazca. La influencer hace un detallado ‘house tour’ y muestra dónde se encuentran todas las cosas que ya tiene listas para su pequeño. Además de enseñar lo que lleva en sus maletas para el hospital, la canaria también actualiza sobre su embarazo y explica por qué su hijo, Thiago, no tendrá una habitación en su nuevo hogar. ¡Haz click y entérate de todo!