La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre sus mayores preocupaciones en el embarazo y sus trucos para mantener la calma

Fiama Rodríguez desvela cuál es su mayor miedo sobre el parto

Fiama Rodríguez está tan cerca de conocer a su bebé que quiere aprovechar para compartir los últimos preparativos y sensaciones antes del gran día. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comienza actualizando a sus seguidores con una muy esperada noticia: cuál será el nombre de su primer hijo . Pero no todo es un camino de rosas, pues la influencer también tiene algunos ‘pensamientos perturbadores’ sobre su embarazo y se sincera sobre cómo trata de combatirlos. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

“Todavía tengo sustos”, comienza explicando la creadora de contenido en una etapa muy avanzada de su embarazo. Después de haber pasado por un momento alarmante en el que tuvo que acudir a urgencias , Fiama continúa sin poder evitar estar alerta y preocupada por la salud de su bebé. La influencer, muy cerca de la llegada de su pequeño, encuentra muchas situaciones del embarazo de lo más agobiantes. Intentado mantener la calma, la canaria ha encontrado varios trucos para combatir estos sentimientos tan negativos y no ha dudado en compartirlos con sus seguidores.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, y futura madre primeriza, sabe que el origen de la mayoría de sus preocupaciones están en su propia anticipación, pero no por ello es capaz de evitar su angustia. “Es cuestión de esta cabecita loca”, explica. La creadora de contenido poco a poco se ha ido haciendo con distintas maneras de combatir los pensamientos más agobiantes de su embarazo. “Así me quedo tranquila”, se sincera. Fiama desvela sus trucos y explica cómo consigue hacer más amena la cuenta atrás para el gran día. ¡Haz click y entérate de todo!

La influencer aprovecha el ambiente de confianza frente a la cámara para hablar en detalle sobre la fecha prevista para su parto. “Espero que se adelante”, declara muy segura de sus palabras. Tanto Fiama como el futuro papá, Marcello Falzerano, tienen tantas ganas de conocer a su hijo que no quieren que la esperada fecha se atrase un día más. “Si dos semanitas antes ya esta para salir, pues que no me haga esperar”, comenta la canaria con humor.

Fiama Rodríguez regresa a un nuevo vídeo de su canal, ‘Ya eras todo’, con los últimos detalles y actualizaciones sobre su avanzado embarazo. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, por fin, anuncia el nombre de su futuro bebé junto a su marido. Además, la influencer comparte cuál es la fecha exacta prevista para el gran día y desvela si seguirán la tradición italiana de poner un solo apellido a los hijos. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!