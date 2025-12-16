Ana Carrillo 16 DIC 2025 - 16:35h.

Adriana Dorronsoro ha transmitido la opinión de Miriam Gurutze, la exnovia de Jota Peleteiro

Miriam Gurutze mantuvo una relación sentimental con Jota Peleteiro hace dos años. La pareja llegó a estar comprometida en matrimonio tras la separación del exfutbolista y Jessica Bueno, pero su noviazgo se rompió a los pocos meses y él terminó casándose con Ajla Etemovic, una modelo serbia que adoptó el apellido del empresario a raíz de su matrimonio y que ahora se hace llamar en redes Ajla Peleteiro.

A raíz de las entrevistas en '¡De viernes!' de Jota Peleteiro y Jessica Bueno, Adriana Dorronsoro se ha puesto en contacto con Miriam, que le ha dado la razón a la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes All Stars' en una cosa y en otra se ha posicionado al lado de su expareja.

Miriam ha aclarado que no es cierto lo que dice Jessica de que los niños se la encontraron en casa como la nueva pareja de su padre a las dos semanas de la ruptura, sino que esperaron "un mes y medio o dos meses" hasta que llegó al hogar que compartía el empresario con sus hijos en Bilbao y que siempre les fueron claros con la situación: "A los niños se les explicaron las cosas antes de que se encontraran conmigo".

También ha confirmado que Fran, el hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera, seguía llamando papá a Jota pese a tener ya diez años y que la relación entre ellos era excelente: "Ha criado a ese niño como si fuera suyo, sin ningún tipo de distinción con sus hijos biológicos". Pero le ha dado la razón en un aspecto a Jessica, según ha explicado Adriana Dorronsoro: "La entiende mucho en esa liberación porque al final ella también cambió su vida por él y entiende su frustración".

Además, la periodista ha contado que Miriam le ha confesado que cotillea las redes sociales de Jota y su mujer actual, Ajla, y que sospecha que ya hacen vidas por separado: "Cree que cada uno hace la vida por su cuenta, que se ve que están muy separados y que va a ser la próxima, que Jota es muy de prometer, de enamorarse rápido y enseguida baja".