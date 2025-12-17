Miguel Salazar Madrid, 17 DIC 2025 - 18:31h.

Tres fallecimientos, un hijo y sin trabajo: el actor atraviesa uno de los peores momentos de su vida

El infierno de Adrián Gordillo, ‘El Mecos’ de Aída, arruinado: “No tengo ni para comer”

Adrián Gordillo sabe muy bien lo que es pasar del estrellato al olvido. El actor, que se dio a conocer por su interpretación de 'El Mecos' en la mítica serie de 'Aída' -que veremos en los cines a partir del 30 de enero de 2026-, se ha roto por completo en 'El tiempo justo' al relatar que está arruinado.

"Aparte de que tengo a mi hijo, tengo que tener mi casa, pagarle una manutención... es lo que me lleva a lenvatarme y decir 'lucha, no tires la toalla'", confiesa. De la noche a la mañana, al actor le dejó de sonar el teléfono.

Tras participar en varios proyectos y haber podido ayudar a sus padres en todo lo posible, Adrián Gordillo sufre duros varapalos. En 2020 pierde a su padre, tres años después a su madre y hace tan solo unos días a su abuela.

Sin embargo, reconoce que en su camino hacia el 'infierno' influyen más factores. "La noche es muy mala, y las malas compañías", asegura como podemos escuchar en la entrevista con Joaquín Prat. Gordillo cree que tieen "una responsabilidad muy fuerte" en el duro bache que atraviesa. El actor cree que se ha "equivocado" en "circunstancias de de no haber elegido bien en el sitio" para trabajar.

El fuenlabreño asegura que, desde que Paco León le llamó para regresar a Mediaset e interpretar a 'El Meco' años más tarde -algo que ha agradecido enormemente, no ha hecho ningún casting más. Durante el año anterior solo había hecho cuatro.

Pese a tener contactos de la industria, reconoce que por sus valores no es capaz de hablar para que alguien le eche un cable. "Nunca les pedí ayuda, no soy de pedirla", admite.

Adrián Gordillo vive con su hermano en una habitación de 15 metros. Reconoce que, aunque tengan mil euros para vivir, prefiere conformarse con eso y arreglárselas para llegar a fin de mes. "Intentamos hacer las cosas como se pueden", dice.

Ahora, el actor se ha visto en la obligación de hacer un llamamiento el el programa de Telecinco. "Solo estoy pidiendo un trabajo", comparte.