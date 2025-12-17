La madre de Gabriel Cruz conecta con el programa después de que la Audiencia confirme el embargo a la asesina de su hijo, aunque denuncia nuevos recursos “vergonzosos” de su defensa

‘El tiempo justo’ comienza con la silla de Olga Moreno vacía y apuntan al posible motivo de su llanto: “No está bien”

Compartir







‘El tiempo justo’ abordó este miércoles una de las decisiones judiciales más esperadas por la familia de Gabriel Cruz. La Audiencia de Almería ha confirmado el embargo del peculio de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño, una medida destinada a que la asesina comience a abonar la indemnización impuesta a los padres del menor.

Joaquín Prat entrevistó en directo a Patricia Ramírez, madre de Gabriel, que conectó desde Almería visiblemente indignada. Aunque celebró la resolución favorable, explicó que la alegría ha durado poco: la defensa de Ana Julia ha vuelto a recurrir la medida alegando que necesita dinero para comprar tabaco y llamar por teléfono desde prisión.

Durante su intervención, Patricia no pudo ocultar su enfado ante lo que considera un nuevo ataque a las víctimas. “Si ella no tiene tabaco, yo no tengo a mi hijo”, sentenció con dureza. Recordó que la condena, tanto penal como civil, no la impuso ella, sino un juez, y que Ana Julia tiene cubiertas en prisión todas sus necesidades básicas.

La madre de Gabriel denunció además que, pese a la sentencia, solo se han abonado 250 euros de la indemnización y que, mientras tanto, la asesina habría disfrutado durante años de privilegios y de ingresos económicos dentro de la cárcel.

Sospechas de dinero, privilegios y falta de explicaciones

Patricia Ramírez fue más allá y aseguró que, según las grabaciones y pruebas que ella misma ha aportado a la causa, el peculio de Ana Julia habría servido para enviar dinero al extranjero e incluso pagar a su abogado, algo que, según afirmó, nadie le ha explicado todavía.

También volvió a poner sobre la mesa el asunto de una presunta vivienda en República Dominicana, señalando que existen diligencias policiales y testimonios que apuntan a la existencia de bienes que no han sido aclarados judicialmente. “Lo hemos denunciado todo y nadie nos da respuestas”, lamentó.

“El trato indigno lo llevamos recibiendo nosotros años”

En uno de los momentos más contundentes de la entrevista, Patricia cuestionó el uso del término “trato digno” para referirse a la situación de Ana Julia en prisión. “El trato indigno lo llevamos recibiendo nosotros desde hace ocho años”, afirmó, visiblemente afectada.

La madre de Gabriel insistió en que no son las víctimas las que deberían estar peleando estas batallas, sino que debería actuar de oficio la justicia. “No podemos seguir, después de tantos años, luchando contra todo esto. Es vergonzante”, concluyó.