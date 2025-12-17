Miguel Salazar Madrid, 17 DIC 2025 - 16:57h.

El Ayuntamiento de Alcoy había autorizado la grabación, pero en el documento no se especificaba el tipo de contenido

La polémica está servida después de que el Ayuntamiento de Alcoy autorizase la grabación de una película para adultos en la tumba donde descansa el artista Camilo Sesto.

El consistorio de la ciudad alicantina desconocía el tipo de contenido que se iba a grabar, que está ligado al cine para adultos gay. En las imágenes que hemos podido ver en 'El tiempo justo', un actor vestido de uniforme está empezando la escena en la puerta del mausoleo del artista. Cabe resaltar que en ningún momento muestran sexo explícito, pero se utiliza la imagen de la tumba para la promoción del largometraje en el que sí aparecerán escenas donde actores tienen relaciones sexuales, ya que está destinado a la industria pornográfica.

La familia del cantante pedirá "explicaciones" por lo ocurrido

Las imágenes han dado la vuelta por toda España, y la polémica ha llegado hasta el punto de que el Partido Popular ha acusado al consistorio de permitir "lo imperdonable". Creen que existe "profanación simbólica" respecto al mausoleo con el objetivo de dar "morbo audiovisual".

Evidentemente, el enfado dentro de la familia del intérprete de 'Vivir así es morir de amor' es mayúsculo. Pello Moriones, reportero del programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, relata que los familiares con los que ha contactado le han trasladado su disgusto por ello. "Como os podéis imaginar, nos han dicho que están indignados", traslada el informador.

La familia tiene claro que no se va a quedar de brazos cruzados. "Van a pedir explicaciones al Ayuntamiento de Alcoy, por qué se dejaron grabar esas escenas", cuenta Moriones. Además, exigirán "las disculpas" por todo lo ocurrido. El sobrino del artista conocía este martes los hechos por redes sociales ha mostrado su enfado en el espacio.