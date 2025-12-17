Lorena Romera 17 DIC 2025 - 10:36h.

Miri Pérez-Cabrero ha dejado muy preocupados a sus familiares y seguidores al pasar sola su cumpleaños. La que fuera finalista de la última edición de 'Supervivientes All Stars' ha compartido varios stories a través de su perfil de Instagram donde se la puede ver contándole a un desconocido que iba a celebrar sus 32 primaveras "solita". Unas palabras que han hecho saltar las alarmas de todos. "Estamos contigo", le han dicho sus incondicionales. Unos mensajes de cariño a los que la influencer, actriz y chef ha hecho referencia, aclarando por qué ha estado sola en un día tan especial.

Tal ha sido el nivel de preocupación que ha generado entre su círculo más íntimo, que la catalana ha tenido que mandar un mensaje a su madre a través de sus redes sociales, donde se ha dejado ver acudiendo a un bazar para comprar velas y contándole al vendedor que estaba sola. Aunque ella no lo ha contado en tono melancólico, todos los que la quieren se han preocupado por esta soledad, haciéndole llegar todo tipo de mensajes de consternación.

"Lo voy a celebrar un poco sola... pero bueno, no pasa nada", le decía a este desconocido. "Mami, estoy bien", ha querido aclarar ella a través de un story en el que se deja ver soplando las velas con su tarta de cumpleaños favorita. Un capricho que se ha dado en este día que para ella ha seguido siendo especial a pesar de no haberlo compartido con nadie. "Normalicemos estar solos", ha señalado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha querido puntualizar que se encuentra en paz, tranquila y que es algo que ha hecho por elección.

Además, Miri Pérez-Cabrero ha querido aclarar que se encuentra "prefiesta" y que este fin de semana podrá celebrarlo con todos sus seres queridos, algo que le llena de ilusión. "Veré a la gente que quiero el sábado. Hoy toca estar conmigo", ha expresado la chef, actriz e influencer, que ha aprovechado esta soledad "para manifestar" y pedirle al universo sus mejores deseos.

"Pedí un deseo para todos", le ha dicho a sus seguidores, que se han volcado con ella al verla tan "solita". A través de Instagram, Miri Pérez-Cabrero no ha dejado de recibir mensajes de cariño y felicitaciones cargadas de amor. "Todos estamos contigo", "no estás sola", "estás conmigo misma, mucha gente estamos contigo... no estás sola" o "no estás sola, nos tienes a nosotros, que te queremos mucho", le han hecho saber.

Un abrazo virtual que la finalista de 'Supervivientes All Stars' no ha dudado en agradecer: "Imposible sentirme sola con vosotros. Sois la pera. Dios mío, gracias. Qué guay. Os quiero".