Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 18:16h.

Gloria Camila se ha mostrado muy molesta con un comentario de Luis Pliego al hablar de su ruptura con Álvaro García

'El tiempo justo' ha comenzado con una silla vacía, la de Olga Moreno, que no ha acudido al programa tras sus lágrimas del día anterior. La colaboradora se derrumbó cuando Joaquín Prat le preguntó si se encontraba bien y, aunque ella no quiso aclarar el motivo, en plató se comentó que por primera vez su novio y representante, Agustín Etienne, no la había acompañado.

Se iniciaron así los rumores de ruptura, sobre los que hoy le han preguntado a Gloria Camila, que es amiga de Olga y una de las representadas de Agustín. La tía de Rocío Flores ha explicado que ellos no hablan de su vida sentimental y ha señalado que puede haber otras razones por las que su amiga se derrumbó en directo, pero en plató la mayoría coincidían en que se trataba de una crisis o ruptura de pareja.

"Comparando con lo bien que llevas tú tu ruptura, vamos, el día y la noche, tú te has quitado un peso de encima y ella no lo ve así", ha comentado Joaquín Prat para finalizar el tema, pero esas palabras sorprendían a Gloria Camila, que rompió con su novio, el cantante Álvaro García, a su regreso de 'Supervivientes All Stars'.

"¡Vaya muerto te quitaste!", ha añadido Luis Pliego, despertando la indignación de la amiga de Jessica Bueno: "¡Oye, oye no, no digas lo del muerto porque eso ha sido muy feo!". No se esperaba para nada ese comentario del director de la revista 'Lecturas', al que le ha parado los pies en pleno directo porque no quiere que se hagan comentarios así de su expareja, con el que estuvo durante nueve meses, entre febrero y noviembre.

Unos minutos después, el pique entre ellos continuaba. "¿Puedes dejar de dirigirte a Álvaro como 'el muerto'? Me parece una falta de respeto muy grande y no te lo voy a consentir", le ha dicho Gloria Camila a su compañero.