Lidia González 17 DIC 2025 - 09:00h.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ graba el doloroso procedimiento que se ha realizado para acabar con un retoque de su rostro

Oriana Marzoli cuenta todos los detalles del tratamiento capilar al que se ha sometido

Desde que saltase a la fama, Oriana Marzoli se ha mostrado muy transparente con su aspecto físico y ha compartido cada cambio estético que se ha realizado. Después de confesar que se arrepiente de su última operación de pecho, aunque por el momento no va a entrar en quirófano, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tacha de la lista otra de sus tareas pendientes y se retira un retoque estético del rostro. Muy sincera con sus seguidores, comparte el momento y muestra el resultado. ¡No te pierdas sus primeras palabras, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

El interés que ha suscitado siempre este aspecto de la vida de la influencer ha sido el motivo principal por el que la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ haya decidido mostrar la importante decisión que ha tomado sobre su físico. En la búsqueda de conseguir la apariencia que más le favorece, la creadora de contenido se realizó un retoque del que se arrepiente y ha querido ponerle remedio: “En muchas fotos y vídeos se me notaba y no me gustaba nada”.

Consciente de que se enfrenta a un procedimiento doloroso, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha dado el paso de someterse a ello para acabar, de una vez por todas, con algo que lleva mucho tiempo atormentándola. Además, la creadora de contenido, que ha desvelado el tamaño de las prótesis que lleva en el pecho, ha querido grabar todo el proceso para compartirlo con sus seguidores.

Oriana Marzoli muestra el resultado: su nuevo aspecto

Después de retirarse el retoque estético del rostro del que se arrepiente, Oriana Marzoli ha mostrado el resultado y ha confesado sus primeras impresiones: “Ya puedo sonreír”. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ya ha empezado a notar la diferencia y no ha dudado en explicar todos los detalles de su nuevo aspecto: “Me creaba una doble raya”.

Oriana Marzoli, por fin, ha tomado la decisión de acabar con uno de los retoques estéticos que menos le gustan de los que se ha hecho. Aunque, en su momento, lo hizo para solucionar uno de sus complejos, el remedio fue peor. Pero la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha conseguido dejar “fuera” esta inseguridad y ha notado el gran cambio desde el primer momento. ¡Descubre todo lo que tiene que decir en ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity!