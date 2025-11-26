Natalia Sette 26 NOV 2025 - 15:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela en qué punto está su relación con Violeta Mangriñán y le escribe una carta

Violeta Mangriñán reacciona al documental de Oriana Marzoli

Compartir







Oriana Marzoli llega con su actitud guerrera de siempre al plató de ‘En todas las salsas’ con la intención de mojarse en todas las polémicas que ha habido estas últimas semanas. Tras desvelar si estaría dispuesta a reencontrarse con Tony Spina y Marta Peñate tras todos sus enfrentamientos, la exconcursante de ‘Supervivientes’ le escribe una carta a Violeta Mangriñán, años después de su enfado.

Una de las personas con las que Oriana ha tenido más enfrentamientos a lo largo de su carrera televisiva ha sido Violeta Mangriñan. Ambas coincidieron en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y por un tiempo llegaron a convertirse en uña y carne. Sin embargo, algo cambió entre ellas de repente y desde entonces han seguido su vida por separado. A los colaboradores de ‘En todas las salsas’ les encantaría tener a Violeta como invitada y le piden a Oriana si puede escribirle una carta aprovechando el momento de paz en el que están.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli lanza un sorprendente mensaje a Violeta Mangriñán, años después del fin de su amistad

Oriana, dispuesta siempre a todo, acepta el reto. “Querida Violet, así la llamaba en su día…”, comienza diciendo. Mientras la influencer piensa en qué ponerle, los colaboradores hablan de las ganas que tienen de tener a Violeta en plató. Con intención de convencerla, le dicen a Oriana que le deje claro que “puede vetar a la persona que quiera” y así lo escribe ella. “Trae algo de tu tienda”, añade divertida Oriana.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, sabiendo qué tipo de entrevistas se hacen en ‘En todas las salsas’, le hace una petición a Violeta. “Queremos volver a ver a esa Violeta guerrera”, deja claro Oriana. Para despedirse la influencer no sabe bien qué poner, pues no tiene claro qué sería lo ideal para esta ocasión. “De la que un día fue tu amiga”, termina poniendo.

PUEDE INTERESARTE Emma García le pregunta a Oriana Marzoli por su relación con Violeta Mangriñán

Programa completo: Oriana Marzoli aclara en qué punto está su relación con Violeta Mangriñan

Escribiendo la carta, Vai between my clothes aprovecha para preguntarle qué tiempo de relación tienen en la actualidad tras años de distanciamiento. “No somos amigas pero me ha lanzado buenos comentarios”, admite Oriana. Y es que cuando la venezolana grabó su docuserie ‘Inside Oriana’ le dedicó unas palabras a las que Violeta más tarde reaccionó de una muy buena forma. “Nos quedamos con el cariño que nos tuvimos”, afirma la influencer.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli contesta a Marta Peñate tras sus últimas declaraciones

Oriana aterriza en ‘En todas las salsas’ con la intención de contestar a las preguntas más salseantes de los colaboradores. Tras escribirle una carta a Violeta, la exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela si va a someterse a un tratamiento para ser madre y recibe una emocionante sorpresa de Marc Kitus, inconquistable en ‘El loco amor’ ¡No te lo pierdas dándole al play!