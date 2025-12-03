Lidia González 03 DIC 2025 - 09:00h.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla claro sobre el problema capilar que sufre y el tratamiento con plasma que se ha realizado

Oriana Marzoli desvela los motivos por los que no quiere ser madre

Compartir







Oriana Marzoli habla claro sobre el problema capilar que sufre y cuenta todos los detalles sobre el tratamiento que se ha realizado para solucionarlo. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que recientemente ha pasado por un malestar físico sobre el que hablaba sin tapujos, ha querido sincerarse con sus seguidores sobre un tema que lleva arrastrando mucho tiempo. La influencer vuelve una semana más a su canal de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity, para explicar esta problemática a la que se está enfrentando y la solución que ha encontrado. ¡No te pierdas todo lo que ha contado!

La creadora de contenido sorprendía a todo el mundo al compartir, mediante sus redes sociales, la importante decisión que ha tomado por la salud de su cabello. Tras este anuncio, las preguntas han sido recurrentes y ha dado el paso de aclarar todas las dudas al respecto y explicar cuál es el origen de esta situación que está viviendo. Después de confesar si va a poner a Facundo González en su testamento, la exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa si padece un problema de caída de cabello.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli confiesa que Facundo González le ha sido infiel

Por este motivo, la influencer lo ha contado todo sobre el tratamiento con plasma al que se ha sometido, algo con lo que espera poner solución a este delicado momento que vive. “Me lo recomendó una amiga enfermera”, comienza diciendo la venezolana. “Tengo que ser constante, voy a tomármelo completamente en serio”, asegura la creadora de contenido al desvelar cuántas veces tiene que repetir este proceso.

Oriana Marzoli desvela cómo es la recuperación de su tratamiento capilar

Oriana Marzoli no solo ha explicado en qué consiste este método que se ha realizado, sino que también ha desvelado cómo es la recuperación de este tratamiento capilar mediante plasma. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha revelado si este método es doloroso y los pasos que tiene que seguir para continuar con este procedimiento.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli explica cómo le ha afectado su relación más tormentosa

Oriana Marzoli se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver todas las dudas tras desvelar que se ha sometido a un tratamiento por los problemas que está teniendo con su pelo. Después de aclarar si está sufriendo una caída capilar y explicar todos los detalles de este procedimiento, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ aclara cuál es el futuro de este proceso. La creadora de contenido cuenta todas las recomendaciones que tiene que seguir y habla de las medidas que ha comenzado a tomar para sanar su salud capilar. ¡Descubre todo lo que le ha pasado a la influencer en Mediaset Infinity!