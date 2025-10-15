Zoe Armenteros 15 OCT 2025 - 09:35h.

EEUU estaría obligado a subir los aranceles a la UE, ahora en el 15% para castigar a España, amparado en el bloque comunitario

De los "toquecitos" a las "sonrisas forzadas": una asesora experta analiza el saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump

Compartir







El vaivén de Donald Trump con España suma y sigue: un día aprieta eufórico la mano de Pedro Sánchez, bromea y al siguiente amenaza con nuevas sanciones económicas por no aumentar el gasto militar al 5% del PIB, como él ordena. "Deben ser castigado por ello", ha dicho el republicano, pero los analistas indagan hasta dónde es posible que se materialicen sus amenazas y cuáles pueden ser estos castigos por desobedecerlo. Por el momento, parece que solo son eso: palabras.

La retórica del presidente estadounidense parece no tener ningún fin. La última vez que ha mencionado a España ha sido este martes para amenazar con imponer nuevos aranceles a los productos españoles.. "Estoy muy descontento con España", ha dicho Trump en respuesta a una pregunta directa sobre el tema. "Es el único país que no ha aumentado su número al 5%. Y creo que deben ser castigado por ello."

Trump usa el término castigar, entrando en una confrontación abierta de la relación bilateral entre EEUU y España.¿El motivo? Que España no haya elevado su gasto en defensa al 5% para sufragar los gastos militares de la OTAN. La nueva amenaza se produce tan solo 24 horas después de estos 12 segundos que duró el efusivo apretón de manos en la reunión en Egipto, donde se selló el pacto de paz en Gaza.

De la cordialidad de Trump a la amenaza que extiende a la UE

El propio presidente del Gobierno, aseguraba que Trump "fue muy cordial. Le he dicho muy claramente siempre nosotros estamos comprometidos con la defensa, con la seguridad de la Alianza Atlántica". El jefe de la Casa Blanca había elogiado el trabajo de nuestro país "Fantástico trabajo que estáis haciendo" con una postura, más amable, después de que la semana anterior reclamara la expulsión de España de la OTAN.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Allí, Trump volvió a usar el discurso duro. "Tenemos un país que está rezagado, España. Francamente, quizá deberíais echarle de la OTAN", sugirió. Los analistas le han quitado hierro al nuevo vaivén del presidente de EEUU: no es posible castigar económicamente de forma individual a España al estar dentro del bloque de la Unión Europea.

Más allá del verbo agresivo y las amenazas, Estados Unidos ya impuso a los 27 unos aranceles del 15% y España también los sufrirá, pero nada podrá hacer Trump más allá de las palabras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Eso también lo ha recordado Trump y no olvidó decir que su Administración ya ha negociado aranceles con la Unión Europea, "que incluye a España", pero advirtió que la postura española podría reabrir tensiones comerciales entre Washington y Bruselas. Una amenaza velada al bloque comunitario o un aviso de que este capítulo continuará.