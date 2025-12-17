Natalia Sette 17 DIC 2025 - 17:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre cómo se siente tras su abandono de redes sociales y habla con sinceridad sobre sus planes de futuro

Zayra Gutiérrez comunica una feliz noticia

Zayra Gutiérrez lleva gran parte de su vida exponiéndose al público. Desde los 18 años, la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez 'Guti' y exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha dejado de subir contenido sobre su vida a las redes sociales hasta que no ha podido más. Hace dos meses anunciaba su retirada y ahora reaparece y revela cómo se encuentra tras su retirada por su salud mental.

La influencer había notado como su salud mental se había deteriorado en los últimos meses y decidió cortar por lo sano y desaparecer. Durante 8 semanas estuvo sin compartir nada en sus redes sociales, pasando el tiempo con su familia y seres queridos. Parece que este tiempo de desconexión le ha servido y ha vuelto más fuerte que nunca . “Estoy muy feliz, la verdad, estoy un poco fuera de esto, pero bueno, nunca viene mal volver un poco”, ha dicho en exclusiva para Europa Press.

Además, la hija del exfutbolista del Real Madridno solo está feliz por encontrarse mejor y haber regresado a la vida pública, sino porque justo lo ha hecho el día de su cumpleaños, por lo que está de doble celebración. "Es mi cumple y muy bien, aquí con mis chicos a disfrutar de la música. 25 añitos. Cómo crezco, eh. Cómo crezco”, admite entre risas. La exconcursante de ‘Supervivientes’ habla abiertamente de las vivencias que ha tenido este último año y sobre todo tras su retirada de las redes. “Llevo desde los 18 exponiéndome y fue un parón, pero ya estoy bien. He decidido no enseñar tanto como enseñaba antes”, confiesa.

Zayra Gutiérrez desvela todos sus planes de futuro

La joven de 25 años aprovecha la entrevista para contar que hará estas navidades junto a su pequño Hugo y a su novio. “Las navidades las voy a pasar en familia, con mamá y papá”, asegura entusiasmada. Al estar sus padres separados, se ha divido las ocasiones peciales para poder disfrutarlas con ambos. "Nochebuena con mamá, Nochevieja con mi suegro y Reyes con papá", explica.

La influencer termina sus declaraciones con unas declaraciones que dejan sorprendidos a todos sus seguidores. “Tengo ganas del anillo, a ver si es dentro de poco”, reconoce. Zayra está loca porque su chico le pida por fin matrimonio. Tras cinco años de relación y un hijo en común, la exconcursante de 'Supervivientes' considera que es el momento ideal para dar el gran paso.