Olga Moreno sigue sin aclarar los motivos que le llevaron a derrumbarse por completo en directo en 'El tiempo justo'. Sin embargo, su examiga Ana Luque hace sus estimaciones y aclara que por amor no ha sido. "Ellos siempre están en crisis, que no es ni su pareja, que han estado un tiempo separado, otras veces juntos, otro tiempo separados...", asegura por conversación telefónica.

Con estas palabras Ana Luque cree que su relación con Agustín Etienne no es del todo real. "El verano, estuvo separada de Agustín y no ha llorado, o sea lo pasábamos bien. Tiene que ser algo... familia, su niña...", continúa.

Lo que cree Ana Luque que le pasa a Olga Moreno

Ana Luque se atreve así a asegurar que el motivo de sus lágrimas es algo más fuerte de lo que parece, aunque está convencida de que detrás de su derrumbe hay "negocio". "Es muy dura para que se venga abajo. Tiene que ser algo muy cerano como puede ser su padre o su hermana. Te aseguro que no es algo de Agustín", comparte a la vez que insiste en que no está "tan enamorada".

Su examiga habla sin tapujos sobre Olga Moreno en el programa de Telecinco. "Lo está haciendo para subir el auge, que ahora es momento de airear el personaje y que no que yo te digo que sí que le ha venido bien que la ha ayudado mucho, pero enamorada como tal nunca la he visto", agrega. Ana Luque asegura que es "más extraña que antes" y que cada día "lo es más". Sobre su relación de amistad, expone que está totalmente terminada.

"Y quiero que sea así. No quiero nada con ella, ni la veo cuando está en la tele ni la veo en redes sociales. No me interesa nada de su vida", asegura.