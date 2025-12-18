La emoción de Lydia Lozano en directo en 'El tiempo justo' al hablar del alta de su marido

Joaquín Prat le ha mandado un mensaje de apoyo a Lydia Lozano en directo, tras el alta de su marido

Después de dos meses ingresado en el hospital, Charly, el marido de Lydia Lozano, ha recibido el alta y se encuentra en su casa. Iván García, reportero de 'El tiempo justo', se ha desplazado hasta la puerta de la casa de la periodista para actualizarnos sobre el estado de salud de Charly, cuando Lydia Lozano ha salido del garaje y ha atendido a los medios.

Iván ha contado que esta mañana Lydia recibió a su marido entre gritos de ánimos y aplausos: "Estoy feliz, pero súper agobiada. Lo tenía todo montado y ha sido muy emocionante", afirmaba la periodista entre lágrimas. Ella se ha mostrado visiblemente emocionada al recordar cómo ha vivido los complicados meses en los que Charly estaba ingresado.

"Es que llevamos tres meses fuera de casa y ha sido agotador", reconocía ella. Además, ha querido agradecer a su familia y amigos todo lo que le han animado y apoyado en este duro proceso: "El mejor regalo es que Charly vuelva por navidad", afirmaba Lydia después de que su marido haya podido volver a casa.

La petición de Joaquín Prat

En ese momento, Lydia Lozano se ha puesto el retorno para hablar en directo con Joaquín Prat, presentador del programa, que le ha mandado besos para su marido y ha celebrado esta buena noticia: "Es el siguiente paso en su recuperación", afirmaba él.

Además, Lydia ha contado que ahora tiene secuelas tras meses ingresados, pues ha perdido la musculatura de las piernas y que ahora empieza "la segunda etapa", explicando cómo ha medicalizado la habitación para mejorar su vuelta a casa: "He cambiado todo y ahora a abrir las puertas para que vengan a verle amigos y familia", explicaba.

Joaquín le ha mandado una petición a Lydia para que vaya a visitarles al programa "cuando pueda", a lo que ella ha aceptado: "Yo os adoro y a ver si nos vemos pronto, por navidad", recalcaba.