Casanova ha avanzado que participa en un documental que se estrenará en 2026 donde explorará su experiencia vital con el VIH

El actor Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso"

Compartir







El actor, director y guionista Eduardo Casanova ha confesado públicamente este jueves 18 de diciembre que vive con VIH: "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años".

Según el cineasta, cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que padece esta infección por el estigma que aún persiste.

Numerosos rostros conocidos no han tardado en mostrarle su apoyo, entre ellos Paco León, Ester Expósito, Elena Furiase, Inés Hernand, Blanca Suárez o Hugo Silva, entre otros.

La visibilidad del VIH en su carrera

Este paso coincide con un momento particularmente especial de su carrera. El pasado 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el Sida, se estrenó 'Silencio', su primera miniserie para Movistar Plus+, en la que explora con tono tragicómico y surrealista el estigma histórico asociado al VIH a través de una fábula vampírica.

Creada, escrita y dirigida por Casanova, el documental mezcla fantasía, humor, memoria histórica y crítica social para reflejar lo que él considera el verdadero problema del VIH en la actualidad: no la enfermedad en sí, sino el silencio que la rodea. Algo que al propio actor le ha acompañado durante "muchísimos años" y que ha marcado inevitablemente su trayectoria profesional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"A pesar de ser un tema duro, entendí que la mejor forma de concienciar sobre este tema era a través de la comedia. Creo que para concienciar con efectividad hay que entretener al espectador", reveló a principios de este mes de diciembre a 'El Español'.

Este proyecto nació después de que recibiera una propuesta de la ONG Apoyo Positivo, dedicada a la visibilización y concienciación del VIH.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tal y como manifestó hace unas semanas a la revista 'Esquire', sus películas "siempre tienen un contenido social o un contenido político". Un ejemplo fue con su anterior película, 'Al margen', estrenada en 2024. En ella ya hablaba sobre el VIH y la "invisibilización" de quienes la padecen, sin embargo, decidió centrarse de lleno en este enfoque en 'Silencio' porque "me apetecía que esto llegase a mucha más gente, y el truco era reconciliarme con algo que yo creo que soy, que es gracioso", declaró.

En su opinión, cree que las personas que han vivido y han muerto con Sida y las que hoy viven "silenciadas y sufriendo un estigma terrorífico con el VIH, necesitan algo que las dignifique. Necesitan dignidad y un día en el que se hable de su problemática, porque es verdaderamente seria".

Las prohibiciones que ha descubierto Eduardo Casanova sobre las personas con VIH

Y es que haciendo 'Silencio', Casanova ha descubierto muchos detalles del VIH que desconocía. "Las personas seropositivas son ilegales en 48 países. En Estados Unidos, hasta hace siete años. O que hace tan solo tres meses que se legalizó que las personas seropositivas indetectables pudiesen hacer trasplantes de órganos. Pero hoy en día, si eres seropositivo, no te puedes hacer un trasplante capilar, por ejemplo. Y tampoco puedes portar un arma. Es decir, si eres seropositivo y lo dices cuando estás haciendo las pruebas para ser policía, no puedes serlo", narró.

Experiencias que el propio Casanova ha enfrentado y que, por ellas, ha decidido romper su silencio.

Para él, todo ello supone una "discriminación que arrastramos desde que se estableció como enfermedad infecciosa en los años 80". "Ahora, el mayor efecto secundario que tiene esta enfermedad es el silencio, que conlleva problemas serios de salud mental: ansiedad, depresión… Y eso sí es una enfermedad mortal", aclaró a la revista.

También quiso destacar que el mayor porcentaje de personas con VIH se produce en mujeres heterosexuales, pese a que durante las últimas décadas se haya asociado exclusivamente al colectivo LGTBIQ+. "Los enfermos cargaban con la homofobia primero y la serofobia después. De hecho, se le llamaba el cáncer gay. Es terrorífico".

Quien dio vida a Fidel en la popular serie 'Aida' también explicó a 'El Español' que, por ejemplo, en España, hasta 2023 las personas con VIH no podían portar armas y que hace poco se aprobó que personas seropositivas puedan donar órganos entre sí. Un avance médico importante pero que no lo ha hecho tanto "a nivel social". "Imagínate las personas con VIH que habrán muerto por no poder recibir un trasplante", aseveró.

En aquella entrevista no desveló que él mismo tenía VIH, solo aclaró que había tenido "ladillas y sífilis".

Ahora, junto con su anuncio, Casanova ha avanzado que participa en un documental dirigido por Jordi Évole que se estrenará en 2026, donde explorará su experiencia vital con el VIH y cómo este aspecto ha influido en su vida personal y artística.

"Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha sentenciado.