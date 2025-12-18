Nagore Robles desvela por primera vez el nombre de su "primer gran amor"

Rocío Molina 18 DIC 2025 - 09:03h.

La presentadora y exconcursante de 'GH' ha hecho una confesión en la que habla del que fue su "primer gran amor" y que ha sido un sueño platónico toda su vida

Centrada en terminar este año en el que ha estrenado casa, feliz por los éxitos profesionales que ha encadenado y dispuesta a seguir sumando experiencias, Nagore Robles ha hecho una confesión desconocida de su vida. La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' ha desvelado quién ha sido su "primer gran amor" a través de su perfil oficial de Instagram.

Con total naturalidad, la vasca ha hablado de un capítulo de su vida sentimental que pocos conocían. Sin especificar cómo está ahora su corazón y decidida a mantener al margen de las redes los asuntos del amor, Nagore Robles ha sorprendido al revelar el nombre de la persona de la que estaba enamorada cuando era una adolescente.

La presentadora ha puesto nombre a ese amor platónico. Echando la vista atrás muchas cosas han cambiado en su vida. Nagore Robles ha tenido diferentes parejas, experiencias, pero reconoce que hubo un hombre que fue el primero en su lista de deseos. Pese a que ella tenía sus pretendientes, la exconcursante de 'GH' del pasado solo tenía ojos para el mismo.

Su amor platónico, su 'crush' cuando era pequeña era Patrick Swayze a partir del fenómeno 'Dirty Dancing' y de 'Ghost'. Así lo ha hecho saber la presentadora al encontrarse con una de esas películas que cada vez que llegan a la televisión una se engancha y le ha vuelto a pasar otra vez. El bailarín que conquistó el corazón de las mujeres de medio mundo también hizo lo propio con Nagore Robles. La exconcursante de 'GH' suspiraba por Johnny Castle, su emblemático personaje en 'Dirty Dancing', papel que le catapultó a la fama y le convirtió en actor de culto.

"Mi primer amor, Patrick Swayze", ha revelado Nagore Robles en esta confidencia de colegio del que en aquel momento era el hombre con el que soñaban todas. Un salseo que ofrece una visión de aquella Nagore del pasado que guarda muy buen recuerdo de aquel cariño, admiración y amor por el actor que a día de hoy y tras fallecer le sigue pareciendo legendario.