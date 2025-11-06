Ana Carrillo 06 NOV 2025 - 18:20h.

Nagore Robles ha expresado en una carta abierta su felicidad por convertirse en copresentadora de la gala de estreno

Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi juegan a predecir quién ganará 'Gran Hermano'

El estreno de 'Gran Hermano 20' será histórico porque Jorge Javier Vázquez dará el pistoletazo de salida de la edición desde la casa, que es completamente nueva y que ahora se encuentra en Tres Cantos. Nagore Robles se encontrará en los exteriores del plató del reality, donde se encuentra instalada una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando quiénes son los concursantes de la nueva edición.

Nagore debuta así como copresentadora en 'GH' después de haber sido la presentadora de 'Uno de GH20', el reality en el que la audiencia ha votado para escoger a uno de los concursantes de la nueva edición de 'GH': Cristian o Joon, uno de ellos entrará a la casa de Tres Cantos, y su nombre se conocerá en la gala de estreno.

La influencer está pletórica por haber presentado 'Uno de GH20' y por poder copresentar la gala de estreno de 'GH' junto a Jorge Javier Vázquez. Así lo ha expresado en una carta abierta que ha publicado en Instagram a horas de su debut: "Cuando pienso en estos 16 años trabajando en ese mismo plató, donde hoy copresentaré la primera gala de 'GH', me emociono muchísimo, porque jamás pensé que la vida daría tantas vueltas y regresaría de este modo tan especial al primer día de mi vida en televisión".

"Solo os garantizo que disfrutaré muchísimo, que ensayaré para hacerlo como merecéis y que aunque me veáis concentrada, dentro de mí habrá una niña gritando de los nervios y super ilusionada con todo lo que esté viviendo", ha añadido Nagore Robles, que se siente muy afortunada por haberse convertido en presentadora del reality en el que saltó a la fama y en el que fue expulsada con el mayor porcentaje de la historia.

La vasca también le ha dado las gracias a sus seguidores por el cariño y el apoyo que le están brindando. Makoke, Susana Megan, Manu Lombardo, Estela Grande, Alexia Rivas, Tania Llasera y Violeta Mangriñán le han expresado su apoyo y le han dicho que se merece este puesto como copresentadora en la primera gala de 'GH 20'.