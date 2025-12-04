Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Decisión Nagore Robles

Nagore Robles emite un comunicado con la tajante decisión que ha tomado: "Me remueve"

Nagore Robles emite un comunicado con la tajante decisión que ha tomado
Nagore Robles, presentadora, colaboradora de televisión y exconcursante de 'Gran Hermano'. Getty Images
Compartir

Nagore Robles ha emitido un contundente comunicado explicando cómo va a proceder a partir de ahora en sus redes sociales. La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' ha tomado una tajante decisión relacionada con su vida privada y se la ha expuesto a sus seguidores tras estar un tiempo meditándolo.

El tener la lupa puesta en cada uno de sus gestos y declaraciones le ha pasado factura a la vasca, así como su relación con la influencer Carla Flila de la que se vuelva a hablar tras apuntar el periodista Javi Hoyos que su ruptura ya es definitiva. En ese contexto de informaciones constantes, Nagore Robles ha dejado claro que lleva un tiempo sintiéndose "incómoda" ha hecho hincapié en la forma en la que va a proceder a partir de ahora y ha sido rotunda con sus palabras.

PUEDE INTERESARTE
Carla Flila confirma la ruptura con Nagore Robles: su historia de amor
Cronología de la historia de amor de Nagore Robles y Carla Flila: de sus inicios a su reciente ruptura

"Hoy quiero compartir algo que me remueve desde hace tiempo", ha empezado diciendo para a continuación expresar cómo se encuentra. "Me siento cada vez más incómoda viendo cómo algunas partes de mi vida privada terminan convertidas en titulares o contenido que no he pedido, que no quiero y que no puedo detener", ha admitido.

PUEDE INTERESARTE

Según lo que ha expresado la presentadora de 'Uno de GH 20' esta situación se le está haciendo cada vez más difícil y piensa que el haber hablado siempre "con naturalidad" y con "confianza" ha hecho que todo se traduzca en visitas y, en definitiva "dinero y notoriedad". Algo que le ha hecho que todo esto lo sienta como un "negocio" en el que ella se ha convertido en parte de la "materia prima" y que no le está haciendo bien a nivel personal. Es más, Nagore Robles ha confesado que esta sensación que tiene cada vez es "más difícil de soportar y de gestionar".

Nagore Robles comparte un comunicado con la decisión que ha tomado
Nagore Robles comparte un comunicado con la decisión que ha tomado. Instagram

Ahora, tras este comunicado, la presentadora ha dado un paso decisivo y no tiene intención de dar marcha atrás para cuidar de ella misma, tal como se lo ha expresado a sus seguidores. "He decidido no volver a hablar públicamente de mi vida privada en ningún medio. No, desde la rabia, sino desde la calma y el cuidado hacia lo que soy y hacia lo que todavía estoy aprendiendo a proteger, mi intimidad", expresa.

La vasca tiene un objetivo muy concreto y lo va a cumplir a partir de ahora. Por eso sus últimas palabras son toda una declaración de intenciones para los que acudan a su perfil de redes sociales en busca de declaraciones y novedades personales. "Te invito a marcharte con tranquilidad porque este no es tu lugar". Y concluye agradeciendo a todas aquellas personas que respetan y tienen otros intereses.

Temas