Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 19:41h.

Nagore Robles, presentadora de 'Uno de GH20' ha provocado las carcajadas de Noel Bayarri con su piropo

Noel Bayarri ya está de vuelta en España - y ha participado en 'Conexión Honduras', donde ha revelado lo que le dijo Gloria Camila sobre Iván González - tras haber pasado un mes y medio en los Cayos Cochinos concursando en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', donde se ha quitado la espinita que arrastraba de la primera vez que participó en 'Supervivientes 2015', en la que fue el cuarto expulsado. En esta ocasión ha experimentado un notable cambio físico y ha revelado que ha perdido doce kilos.

En su último post de Instagram ha escrito: "12 kilos menos, 38 días mendigando coco, pero siempre seré tu sexymbol venido a menos"; junto a un vídeo en el que aparece posando antes y después de recortarse la barba y cortarse el pelo. "Soy mi padre", ha puesto encima del antes, mientras que en el después ha rotulado: "Y ahora soy tu mami".

El vídeo acumula más de 16.000 'me gustas', entre los que se cuentan los de otros influencers como Anabel Pantoja, Liz Emiliano, Bea Retamal, Sofía Suescun, Susana Megan, Manu Lombardo, Tania Déniz, Mayka Rivera, Lola Ortiz, Nadia Jémez y Nagore Robles, que le ha dejado también un comentario en forma de piropo.

"Guapo siempre, como abuelo, padre o hijo", ha comentado la presentadora de 'Uno de GH20', haciendo reír al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ha recibido también un piropo de Alejandro Albalá, que le ha dicho que le "duele la cara", ante lo que el canario le ha contestado: "De ser tan majo". Los dos se llevaron bien en los Cayos Cochinos y ahora su amistad ha continuado en España: han mostrado en Instagram que han ido a cenar en Madrid junto a Víctor Enguídanos, uno de los mejores amigos de Noel, que fue su defensor en plató.