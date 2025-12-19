Equipo Outdoor 19 DIC 2025 - 09:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte tres looks perfectos para triunfar en las cenas de Navidad

Alma Bollo se pronuncia sobre el punto en el que está la custodia compartida de su hija, en común con Juan José Peña

Alma Bollo ha compartido los tres looks perfectos para brillar y acertar en las cenas de Navidad. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha querido decepcionar a sus seguidores y ha compartido un vídeo en el que enseña las prendas por las que apuesta para estas fechas, opciones cómodas, elegantes y con un punto festivo que encajan perfecto con estas festividades.

Estas semanas se llenan de citas que requieren un estilismo distinto. La influencer apuesta por mezclar tejidos con brillo, cortes favorecedores y piezas versátiles pensadas tanto para el día como para la noche, convirtiéndose en una guía perfecta para quienes buscan inspiración navideña.

Para su primer look, Alma se decanta por el traje, una opción infalible que combina elegancia y versatilidad. En esta ocasión, elige un traje de dos piezas en color marrón chocolate, un tono que añade una calidez extra, ideal para las celebraciones de diciembre.

La americana cruzada con botones, queda entallada y ajustada. Los pantalones, de corte fluido y tiro alto, estilizan la figura y garantizan total comodidad. Este outfit es la alternativa perfecta para quienes buscan un look elegante y distintivo, huyendo del clásico vestido.

En Navidad siempre se apuesta por las lentejuelas, pero la hija de Raquel Bollo y Chiquetete le da un giro inesperado a la tendencia en este segundo estilismo. En lugar del clásico vestido ajustado, propone una falda de corte midi llena de brillos con destellos azules, combinada con un jersey holgado y cómodo.

Ambos están coordinados en la misma tonalidad de rosa palo. Esta es, sin duda, la opción más versátil de su selección, gracias al equilibrio perfecto entre lo festivo y lo informal. El jersey aporta calidez y naturalidad, mientras que la falda ofrece todo el glamour necesario. Además, el collar elegido potencia el efecto luminoso general del conjunto.

Para esta última propuesta, Alma Bollo fusiona lo clásico con lo atrevido. La pieza central es un vestido mini de efecto piel en color negro que potencia la silueta. Lo llamativo viene por la decoración frontal, grandes botones metálicos plateados distribuidos por todo el diseño, que aportan un aire moderno a la prenda.

La exconcursante de 'Supervivientes' consigue equilibrar este punto moderno y juvenil incorporando una camisa blanca por debajo, un truco de estilo que aporta un aire de sofisticado. Así se convierte un vestido de fiesta sencillo en un look mucho más elaborado. La combinación de botas altas negras y el cuello abotonado de la camisa subraya la elegancia.

La influencer demuestra que acertar en Navidad no es complicado. La clave se encuentra en la fusión de elegancia, confort y el punto atrevido que convierte cada look en un éxito rotundo.