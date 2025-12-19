Nada más arrancar el programa, Lydia Lozano anuncia y celebra la noticia más esperada: la vuelta a casa de su marido por Navidad

Un nuevo programa de '¡De viernes!' arranca pero, algo parece haber cambiado. A diferente del resto de programas, en esta ocasión Beatriz Archidona saltarse el turno de Lydia Lozano y dejarle para el final por un motivo justificado.

"Ahora sí, Lydia. Eres la última porque...", inicia la presentadora antes de ser cortada por la colaboradora. "¡Ya está en casa!", se levanta muy ilusionada. La música suena alto y Lydia Lozano, a su más puro estilo, se anima a celebrarlo en medio del plató bailando.

"Charly ya está en casa, nos alegramos muchísimo", afirma Beatriz Archidona. "¡Cómo el turrón por Navidad!", añade Santi Acosta. "Lo pedí aquí cuando me trajiste las velas y se ha cumplido, ósea que '¡De viernes!' es mágico", recuerda la colaboradora con una sonrisa de oreja a oreja.

Momento en el que aprovecha para contar cómo ha sido su primer día en casa: "Felices y ahora a ponerse las pilas, sigue con los antibióticos porque la bacteria sigue pero ya está en casa y hay que ejercitar las piernas y recuperar la musculatura". También agradece a aquellos que han cuidado de su marido en este tiempo en el hospital.

Lydia Lozano, rota en su cumpleaños

El 12 de diciembre, el equipo del programa sorprendía a Lydia Lozano por su 65 cumpleaños. Sin embargo, al pronunciar la pregunta sobre cómo se encontraba su marido, la colaboradora se rompía por completo: "Va, que no es poco. Yo quiero que vuelva como el turrón: 'A casa por Navidad'". Pero lo importante es que, al final, su deseo se ha cumplido y Charly ha recibido el alta que Lydia Lozano lleva esperando desde su ingreso en el hospital.