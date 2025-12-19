Carlos Otero 19 DIC 2025 - 18:04h.

La ex nuera de Carmen Borrego tiene dos hijos mayores fruto de una relación anterior

Paola Olmedo aclara por qué no ha firmado los papeles del divorcio tras la pulla de José María Almoguera

Paola Olmedo acude esta noche a 'De Viernes' para hablar en el programa sobre las razones por las que no termina de ejecutarse su divorcio con el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera. Precisamente, fue su llegada al clan Campos el acontecimiento que la convirtió en personaje público, y su vida anterior es bastante desconocida. Hemos profundizado en su biografía previa.

Su verdadera edad y sus orígenes argentinos

Paola Olmedo nació en Argentina hace 38 años. A pesar de que los medios de comunicación le han asignado diferentes nacionalidades, ella se muestra tajante: "Nunca aciertan, no soy ni paraguaya ni chilena, soy argentina, pero he vivido en muchos sitios", ha declarado. "Soy cosmopolita", dice Paola que ha antes de recalar en Madrid pasó por otros países latinoamericanos.

Aunque se siente muy orgullosa de sus orígenes, la ex de José María Almoguera ha pasado en España más de la mitad de su vida. Era casi una niña cuando se trasladó junto a su familia a Madrid, y aquí han echado raíces. "He estado más años en España que en cualquier otro país", abunda sobre su historia.

Un primer matrimonio y dos hijos mayores

Olmedo tenía una vida estructurada antes de conocer a José María Almoguera y de que su existencia discreta y anónima diese un giro de 180 grados. Paola tiene dos hijos de un matrimonio anterior al que la unió a la familia Campos. La mayor, que ronda la mayoría de edad, ejerció como dama de honor en su boda con el nieto de María Teresa Campos.

Se trata de dos hijos a los que Paola ha protegido en todo momento y de los que nunca ha hablado —ni mostrado— públicamente. Aunque eso no significa que los esconda, ya que en varias ocasiones ha sido captada por las cámaras junto a ellos. En una entrevista concedida a Telecinco este verano Paola contó que su hijo mediano lloró al verla tras su operación maxilofacial porque no la reconocía debido al cambio que había sufrido su nariz.

En otra ocasión publicó en Instagram una carta que le escribió su hija mayor. En el sobre de la carta que acompaña a las flores se lee "Para la que me levanta del suelo"; y en la misiva le dice que no olvide lo mucho que la ama y que siempre que la ve le da motivación para seguir hacia adelante.

"Paola tiene dos hijos maravillosos, es una madraza. Le he dicho que me tiene que prometer que me va a dar un nieto a mí. A sus hijos los trataré como nietos", aseguraba Carmen Borrego en la exclusiva del enlace de su hijo. Eran tiempos felices en los que la relación del clan Campos con Paola pasaba por sus mejores momentos.

Seis años como manicurista

La televisión y las revistas sanean la economía de Paola, pero la verdad es que la argentina vive de su trabajo en su salón de uñas. Olmedo comenzó a trabajar como manicurista en 2019 y abrió su propio salón un año después.

El centro de estética abre sus puertas en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, concretamente en la Calle de San Roque. El centro recibe el internacionalísimo nombre de 'Global Esthetic Nails', y Paola comparte tareas directivas junto a varios socios más, entre ellas su hermana Mónica.

Conoció a José María por una amiga común

Paola reveló en una entrevista concedida al podcast 'Cuenta y exagera' cómo llegó el sobrino de Terelu Campos a su vida: "Había un club de motos y una de mis amigas iba mucho, entonces yo la acompañaba. Ellos ya eran amigos y compañeros de piso, así que lo conocí a través de ella; a través de las motos lo conocí". "Al principio éramos solo amigos y luego ya surgió el amor", cuenta la empresaria.

La exclusiva de su boda

Paola siente que perdió su intimidad el día que vendió la exclusiva de su boda con José María Almoguera a una revista del corazón. El enlace tuvo lugar el 14 de mayo del año 2022, y la propia Paola explica que ni ella ni los suyos estuvieron cómodos. "Hubo un momento tenso por las fotos, ya que no todo el mundo podía sacar el móvil", ha recordado. "Carmen estaba pendiente de los móviles y de los vídeos. Me arrepiento de haber vendido la exclusiva de la boda", sentenció.