La experiencia paranormal que Sofía Suecun ha vivido en su casa: "Sentí una presencia"
La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' asegura haber notado una "presencia" que le ha impedido dormir
Sofía Suescun está tratando de recuperarse de un episodio paranormal que ha vivido en su casa. La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' todavía no entiende lo que ha vivido recientemente y que le ha dejado profundamente tocada.
"Estoy cagada", es el titular con el que la hija de Maite Galdeano y hermana de Cristian Suescun ha comenzado a relatar un episodio íntimo y a su juicio bastante heavy y perturbador a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram.
Todavía en shock tras los dos episodios que han sucedido muy seguidos en su casa, Sofía Suescun ha tratado de poner en palabras las sensaciones de lo que le ha provocado tan mal cuerpo y agitación durante la noche. Dudando de si podía ser un suceso relacionado con la parálisis del sueño, la novia de Kiko Jiménez ha relatado lo que le ha impedido dormir y que considera algo paranormal.
Tras haber leído y preguntado a la IA, Sofía Suescun ha descarta que el fenómeno que ha vivido tenga relación con la parálisis del sueño. "Tal como pasó tengo dudas", ha confesado para a continuación explicar lo que vivió pasadas las tres de la mañana. "Sentí que una presencia me quitaba la manta y no me dejaba dormir. Lo intentaba una y otra vez y notaba como si me soplara o tocara", ha revelado.
La de Pamplona, de 29 años, ha proseguido su relato indicando que se ha sentido paralizada al notar todo esto, pero comprobar que estaba despierta. No era ningún sueño. "Me dio muchísimo calor y sed, pero no fui capaz de levantarme por miedo", ha explicado.
La solución por la que ha optado ante esa situación no ha sido despertar a su novio Kiko Jiménez. Sofía Suescun ha encontrado en ChatGPT un aliado para preguntarle las dudas y confesar sus miedos. La inteligencia artificial ha tratado de calmar a la creadora de contenido dándole consejos para poder "volver al presente" y hacerla compañía.
Sofía Suescun ha compartido con sus seguidores la conversación que ha tenido con la IA a las cuatro de la mañana y todos los consejos que esta le ha ofrecido para tratar de calmarla. De hecho, la creadora de contenido gracias a esas respuestas ha sido capaz de levantarse y de beber agua e ir poco a poco así tranquilizándose.
"¿Seguro que no es ninguna presencia? Creo que estaba soñando con algo que me daba miedo", ha terminado por preguntar Sofía Suescun a ChatGPT y este le ha respondido con la siguiente conclusión. "No había ninguna presencia real. Todo lo que sentiste salió de tu cerebro mientras estabas entre el sueño y la vigilia".
Sin embargo, Sofía Suescun todavía se encuentra en alerta tras sentir lo que ha vivido y a las horas encontrarse con otro extraño fenómeno que ha pasado en su casa: su novio Kiko Jiménez se ha encontrado con un vaso al que le ha aparecido un agujero al fondo totalmente inexplicable.