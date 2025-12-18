Jessica Bueno muestra las secuelas que le han quedado tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’

Natalia Sette 18 DIC 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' enseña a través de una foto cómo están sus piernas tras su paso por el reality

Jessica Bueno ha disfrutado de una cena especial cena de Navidad con amigos y, como está acostumbrada a hacer, ha compartido con sus seguidores algunas fotos del evento. Sin reparo alguno, en una de estas imágenes muestra las secuelas que le han quedado tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’.

La modelo se sometió de nuevo hace unos meses a una de las experiencias más duras de su vida. En Cayos Cochinos vivió muchos momentos buenos, pero también hay cosas que preferiría olvidar. Entre ellas, todas las picaduras de mosquitos que sufrió y que aún a día de hoy se le siguen notando. Marcas por todos los pies y piernas que ahora ha lucido sin ningún tipo de reparo.

Aunque la mayoría de comentarios que ha recibido han sido muy positivos, sobre todo por lo bien que le sienta el nuevo corte de pelo y lo radiante que está desde su ruptura con Luitingo, otros no han pasado desapercibido el estado de sus piernas. “Jorobar, todavía tienes las señales en las piernas de las picaduras, madre mía”, ha comentado una seguidora con asombro. “Vas preciosa, Jessi, pero para otro evento unos pantis tapan los golpes y negras tus piernas lucirán más bonitas”, le recomienda otra.

A pesar de ello, muchos otros seguidores han querido animarla recordándole que las marcas en la piel es lo de menos. “Guapísima como siempre, aunque se te noten las marcas de las picaduras”, le han escrito. Jessica Bueno ha reaccionado con total sinceridad a todos los comentarios, asegurando que es consciente de que las marcas existen y se las está tratando de la mejor forma posible. “Ya forman parte de mí. Se me irán quitando estoy usando aceite y cremas específicas”, admite.

Tras dos meses desde que dejó Honduras y regresó con sus hijos, las marcas de las picaduras siguen siendo bastante evidentes. Aún así, la expareja de Kiko Rivera ha decidido que no va a taparse y las lucirá orgullosa. Son marcas que forman parte de una de las mejores experiencias de su vida, que le ha enseñada y la ha dejado marcada más allá de la piel. Es por ello que, a pesar de las críticas que ha recibido, seguirá poniendose faldas y tacones sin miedo a mostrarlas.