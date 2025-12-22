El periodista adelanta que existen pruebas gráficas que demuestran cómo una y otro están distanciados

Kike Quintana: "Álvaro Morata ha encontrado un refuerzo emocional en mitad del caos, y eso a Alice Campello le ha desencajado"

Es un secreto a voces. Álvaro Morata y Alice Campello llevan ya 6 semanas sin subir ninguna publicación en redes juntos, algo bastante sospechoso en una pareja que nos tenía acostumbrados a demostrar su romance en sus posts. Parece ser que existe algo más que cierta crisis en la relación. Según la colaboradora Alexia Rivas, ya hablarían abiertamente de que la relación está rota.

"Ambos dos hablan sin pelos de una lengua de una crisis y una separación y con sufrimiento y dolor, te lo puedo confirmar", comparte la informadora. Pero hay más.

"Hacen vida por separado": las imágenes que lo demostrarían

El director de la revista 'Semana' Jorge Borrajo adelanta en 'El tiempo justo' que existen pruebas gráficas que cómo una y otro ya no van de la mano. "Vamos a ver en 'Semana' imágenes de ellos de cómo hacen vida por separado", desvela el periodista.

Desde hace poco más de un mes, saltaron al foco mediático los rumores de que existía una presunta crisis de pareja. Recordemos que fuehace un año aproximadamente que decidieron darse una segunda oportunidad pero tras la separación parece que no ha podido fructiferar como se esperaba.

Borrajo explica qué hay de novedoso en esta cuestión. "Venimos hablando de si hay crisis o no. Ellos no han confirmado nada. Vamos a ver dos cosas en las imágenes", relata.

Por un lado, en estas fotografías observaremos "como entran y salen" y hacen "planes" por separado en Italia. Pero además, comprobamos un movimiento que confirma que existe al menos una distancia. "Alice ya se ha quitado la alianza, el anillo de boda", asegura Jorge Borrajo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.