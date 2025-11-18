Rocío Molina 18 NOV 2025 - 13:18h.

Compartir







Álvaro Muñoz Escassi ha compartido lugar y momento con una de las personas más importantes de su vida. El exconcursante de 'Supervivientes' ha asistido a la gala 'Woman Madame Figaro' 2025, celebrada en el Casino de Madrid, aunque todos los focos han ido dirigidos para su acompañante. El jinete ha aparecido con su hija Anna Barrachina y esta ha brillado con luz propia en la alfombra roja donde ambos han posado y demostrado la complicidad que tienen.

Su posado juntos ha dejado sin palabras a los asistentes, aunque al que no le han faltado para alabar a su hija ha sido al propio Álvaro Muñoz Escassi cuando le han preguntado. Reconociendo que esta aparición ha sido algo afortunado porque en un principio Anna Barrachina no iba a asistir por estar indispuesta, su aparición a última hora ha sido la mejor sorpresa que él mismo podría recibir.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Escassi reaparece con muletas y aclara por qué ha tenido que pasar por quirófano

"Cuando la he visto el vestido digo 'tienes que venir, impresionante. Qué suerte tengo", ha dicho presumiendo de hija y de padre orgulloso. El look que tanto ha impresionado al exconcursante de 'Supervivientes' de Anna Barrachina ha sido un vestido rojo de gasa con capas que ha complementado con unos guantes negros y complementos plateados.

PUEDE INTERESARTE Daniela Cano aclara su relación con Álvaro Escassi y le manda un mensaje

Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi se ha decantado por un conjunto de chaqueta y pantalón negro, con camisa a juego y zapatillas deportivas en tono azul. Padre e hija han derrochado complicidad y ternura ante los focos centrando con su posado toda la atención de los medios.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El exnovio de Sheila Casas no ha reparado en halagos hacia su hija, abriéndose con los periodista de Europa Press. "Le tengo tanta admiración... Es tan inteligente, tan guapa, tan divertida, tan simpática, tan bonita. Para mí es perfecta, es normal para un padre, pero yo lo digo con conocimiento de causa. Yo creo que mucha gente puede decir que mi hija es muy perfecta", ha insistido a los periodistas de Europa Press con mucho orgullo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A pesar de que siempre ha tenido un perfil discreto y que nunca ha destacado por su exposición en todo lo relacionado con su 'hija secreta', desde su experiencia en Honduras, Álvaro Muñoz Escassi ha demostrado en esta ocasión la conexión que tiene con Anna Barrachina y lo orgulloso que está como padre de cómo es su hija en todos los aspectos posibles. En esta alfombra roja en la que padre e hija han posado han deslumbrado sonrientes y relajados.