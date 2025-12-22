Carlos Otero 22 DIC 2025 - 19:00h.

Un año después de 'LIDLT', la vida del ex de Bayan Al Masri ha dado un giro de 180 grados

Eros Vidal, de 'La isla de las tentaciones 8', se somete a un retoque estético en el rostro

Compartir







Hace exactamente un año llegaba a Telecinco la octava temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre sus participantes estaba la pareja conformada por Bayán Al Masri y Eros Vidal, un tándem de orígenes exóticos que venían desde Palma de Mallorca. Mientras Bayan ha estado muy activa en redes sociales desde que dejase el programa con Rubén Torres como pareja, a Eros se le perdió bastante la pista hasta ahora.

Antes de embarcarse en el emblemático programa de parejas de Sandra Barneda, el gallego-tailandés era un anónimo gestor de coches de alquiler de 28 años que trabajaba en el aeropuerto de la capital balear. Mientras empezó a tontear con Bayan, él seguía con su ex y le fue infiel durante su relación, razón por la que acudieron al programa relaciones al límite.

Disfrutando de la soltería

La vida de Eros dio un giro de 180 grados cuando regresó a España: como Bayan decidió cortar con él para iniciar un efímero romance con Rubén Torres, él volvió de la isla soltero y sin compromiso. Al salir reveló que no quería retomar la relación con Bayan y también aclaró que no hubo nada más con Paula Cámara, la tentadora con la que mantuvo relaciones sexuales en dos ocasiones después de 'La Isla de las Tentaciones'. Durante este tiempo, su presencia en los locales de moda de la ciudad ha sido muy frecuente.

Nuevos horizontes profesionales

Otra de las decisiones post-isla de Eros fue dar carpetazo a su vida laboral. Después de casi dos años con contrato indefinido decidió rescindir su vinculación con la marca de rent-a-car aeroportuario en la que llevaba varios años trabajando para centrarse en su marca personal: a través de las redes se ha esforzado por convertirse en reclamo para marcas y locales de ocio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Rostro a estrenar

La transformación vital de Eros también tiene una vertiente física. A través de sus perfiles, el concursante de realities ha compartido abiertamente con sus seguidores los diversos retoques estéticos a los que se ha sometido durante el último año. Han sido muchos y variados: rellenos faciales con ácido hialurónico, marcación mandibular e injertos de cabello.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras las intervenciones, Eros se mostró muy satisfecho con los resultados obtenidos. Como él mismo explicó a su comunidad de seguidores, se dejó llevar por las buenas reseñas que le dieron sus compañeros de edición, que también han acudido allí para hacerse retoques, y por la credibilidad que le aportó el equipo médico con el que mantuvo tratos.

Un accidente lo llevó al hospital este verano

No todo han sido buenas noticias para Eros en este periodo: el joven anunció a sus seguidores que este verano tuvo un accidente con una moto de agua que precisó atención médica. "Íbamos muy rápido y la caída contra el agua me ha reventado una costilla, pero son cosas que pasan: ahora a estar un mesecito y medio en reposo y tendré que cuidarme", comentaba con resignación.

El compañero de edición de Montoya y Tadeo Corrales reveló también que durante la convalecencia recibió "muchos mensajes de apoyo y cariño, pero también de preocupación y que se sintió profundamente agradecido con sus seguidores, que encontraron un minuto de su tiempo para escribirle y darle ánimos: "Sois lo mejor, os mando un besito, ¡os quiero!", comentó con cariño.