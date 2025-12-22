Miguel Salazar Madrid, 22 DIC 2025 - 16:43h.

Este 22 de diciembre Aitana, que trabaja en el equipo de producción del programa, ha sido la más afortunada

Ganador del Gordo de la Lotería de Navidad: "Elegí el número porque tuve un presentimiento"

Compartir







Dicen que este 22 de diciembre es el día de la salud para muchos. Sin embargo, para otros también es el de la suerte de ganar un 'pellizquito' con el que puedes vivir más tranquilamente a nivel económico. Joaquín Prat ha celebrado que una trabajadora de 'El tiempo justo' haya sido apremiada, nada más y nada menos, que con El Gordo de la Lotería de Navidad 2025.

Aitana, una becaria del programa de Telecinco, ha aparecido en directo para comentar con el presentador cómo ha recibido la noticia. "Aitana es muy trabajadora, muy curranta, pero muy discreta y casi ha soltado 'lo de a mi familia le ha tocado El Gordo'", comenzaba diciendo el periodista.

La joven ha compartido su 'notición', según cuentan, de forma muy desapercibida. "Nos hemos alegrado en la redacción más que ella misma", apostillaba Prat.

Así descubrió Aitana que era una de las afortunadas

Desde la redacción, Aitana explicaba que no solo ha sido apremiada con un décimo, sino con tres. Les ha tocado tanto a su madre María José, como a su abuela Kika y su tía Blanca. "Ha sido viniendo a trabajar. Mi madre me ha mandado una foto del décimo y no me lo he creído. Digo 'esto es mentira'. Luego me ha llamado llorando y digo 'es verdad'", comenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La familia de Aitana es una de las agraciadas que compraron décimos de la Administración Número 1 de La Bañeza, la localidad leonesa en la que El Gordo ha dejado 468 millones de euros. Eso sí, la joven, que trabaja como becaria, tiene claro que su futuro seguirá estando unido al programa. "Aunque me haya tocado El Gordo no me voy de aquí", decía provocando la euforia en el plató.

La joven también ha tenido la posibilidad de hablar con su hermana Marina y su prima Elisa, quienes le han pedido que no tarde en volver a su pueblo para celebrarlo de la mano.