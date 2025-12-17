Estela Grande desvela los motivos por los que ha elegido esos nombres para sus gemelos

Natalia Sette 17 DIC 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' explica por qué ella y su pareja escogieron esos nombres para sus bebés

Estela Grande toma una drástica decisión tras su última visita al ginecólogo

Estela Grande ha desvelado este fin de semana cuáles serán los nombres de sus bebés. Tras mucho pensarlo y darle vueltas, la exconcursante de ‘GH VIP’ se ha decidido por Luca y Liah. Ahora que ya todo el mundo lo sabe, ha desvelado a través de su Instagram los motivos por los que ha elegido esos nombres para sus gemelos.

La influencer lleva compartiendo todo sobre su embarazo desde que lo anunció hace cinco meses. Desde las primeras ecografías, hasta su mayor miedo a la hora de dar a luz y como no podía ser de otra forma, ha compartido también los nombres de sus bebés. Una vez los hizo públicos, muchos de sus seguidores empezaron a preguntarle por qué había escogido esos nombres específicamente y ella ha contestado sin ningún reparo.

“Liah siempre fue el nombre que quise si algún día tenía una hija”, comienza explicando el nombre de su niña. “Tengo ese nombre claro desde que tengo 18 años”, añade. La exmujer de Diego Matamoros explica que barajó también otro nombre para su bebé pero Liah era el que más ilusión le hacía. Además, cuando se lo dijo a su pareja, también estuvo de acuerdo. “Cuando le dije a Juan que nuestra hija se llamaría así, le encantó”, admite.

Con el nombre de su niño sí que hubo más problemas. No lo tenían tan claro cómo con el de la niña y les costó mucho dar con el adecuado. “Nos costó bastante más”, reconoce la influencer. “Juan me propuso varios nombres que yo descarté por completo”, cuenta. Las opciones que tenía el jugador de fútbol del Getafe C.F. Sin embargo, hubo uno que sí le llamó la atención, y fue Luca. “Luca no es el nombre con el que había soñado poner a mi hijo pero me gustó y gusta también cómo suenan juntos”, explica.

Estela explica por qué no les puso a sus bebés su nombre y el de su pareja

Sus seguidores también han querido saber por qué no ha elegido a Estela para la niña y Juan para el niño. “Creo que ya me conocéis, no soy nada clásica”, reconoce la influencer. Además, ni a ella ni a su pareja les hacía especial gracia el nombre de Juan, por lo que descartaron la idea al momento. “No me gusta tampoco llamar a los hijos igual que a los padres, me horroriza”, cuenta sincera Estela. Desde el principio tenía claro que los nombres de sus bebés iban a ser diferentes.

La realidad es que llegar a los nombres de Liah y Luca les costó más de lo que habían pensado. “No quería seguir volviéndome loca con este tema”, asegura. Así que cuando vieron que pegaban el uno con el otro no se lo pensaron y tomaron la decisión definitiva.