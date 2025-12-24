Equipo Outdoor 24 DIC 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'LIDLT, ha querido inspirar a sus seguidores compartiendo sus prendas y texturas favoritas para esta Nochebuena

Los siete looks de Marina García para triunfar en todas las citas de Navidad: uno para cada ocasión

Nochebuena ya está aquí y, para lo más rezagados, que todavía no han encontrado el look perfecto, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una publicación que les va a ser de gran ayuda. Marina García ha querido inspirar a sus seguidores compartiendo sus opciones favoritas y enseñando cómo adaptar los colores clásicos y las texturas más atrevidas.

El rojo es el color de la Navidad por excelencia. Pero la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha dado una vuelta y ha apostado por la sensualidad y la estructura. Su primera propuesta gira en torno a una camiseta de manga larga, ceñida al cuerpo, transparente con un corsé rígido integrado que redefine la silueta, todo en color rojo.

Para rebajar la intensidad de la transparencia y darle un aire más sofisticado, lo combina con unos pantalones de pinzas XL en el mismo tono vibrante. Dando esa sensación de conjunto que alarga la figura. Es la opción ideal si tienes una cena familiar donde quieres destacar sin renunciar a la comodidad de un buen pantalón de tiro alto.

Si tu Nochebuena incluye una fiesta posterior o simplemente quieres algo más desenfadado, el segundo outfit de la influencer es perfecto. Se trata de un top negro de cuello halter cubierto íntegramente por flecos que llegan hasta la cadera.

Para la parte inferior, Marina apuesta por unos pantalones de lentejuelas de pata ancha y tiro alto. Pero lo que hace verdaderamente especial a este conjunto es su dinámico juego de texturas. Mientras los flecos aportan un movimiento espectacular y fluido, el sutil destello de las lentejuelas se encarga de captar todas las miradas. La sevillana completa el estilismo con una cartera metalizada, demostrando que los accesorios son los mejores aliados para elevar un look.

El abrigo es, inevitablemente, la carta de presentación de cualquier outfit invernal. Marina propone en esta ocasión una capa negra con cuello de pelo sintético.

Como era de esperar, sus seguidores no han tardado en alabar esa elegancia que tanto caracteriza a Marina García, destacando su habilidad para defender con clase desde el look más arriesgado hasta el más sofisticado. Y es que, para la novia de Jesús Sánchez, el secreto del éxito es perder el miedo a mezclar texturas.